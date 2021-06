La maladie du légionnaire est une inquiétude alors que les bâtiments rouvrent après la fermeture de COVID

LAS VEGAS – Michael Hurtado a passé l’année dernière à tirer la chasse d’eau des toilettes. Une fois par semaine. Des centaines de toilettes. Des milliers de fois.

«Chaque semaine, nous parcourons toute la propriété et tirons la chasse d’eau, faisons fonctionner chaque lavabo, ouvrons chaque douche. Vous commencez à une extrémité du sol, et au moment où vous revenez, vous pouvez les éteindre », a-t-il déclaré.

Hurtado est l’ingénieur en chef de l’hôtel Ahern, juste à côté du Strip de Las Vegas. Il a été officiellement fermé pendant la pandémie et Hurtado avait pour tâche de protéger les systèmes du bâtiment malgré le manque d’invités.

« Cela prend facilement 60 heures par semaine chaque semaine pour mon équipe », a-t-il déclaré.

Garder l’eau en mouvement est nécessaire pour protéger les bâtiments fermés contre les agents pathogènes qui peuvent s’accumuler dans leurs kilomètres de canalisations.

Celui qui garde les experts en sécurité éveillés la nuit est Legionella pneumophila, la bactérie qui cause 95 % des cas de maladie du légionnaire. Il tue au moins 1 000 Américains par an, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

« Il est presque certain que nous allons être à risque de plus de cas de maladie du légionnaire après la fermeture », a déclaré Michele Swanson, professeur de microbiologie à l’Université du Michigan et expert en Legionella.

La bactérie se produit naturellement dans les étangs et les cours d’eau et devient le plus souvent un problème lorsqu’elle se trouve dans de l’eau stagnante, tiède et non chlorée et se multiplie, a déclaré Swanson, membre d’un comité des académies nationales des sciences qui a rédigé un rapport en 2020 sur la gestion de Legionella. dans les systèmes d’eau.

Ce sont exactement les conditions qui peuvent se produire dans les tuyaux d’un bâtiment fermé. L’eau chaude se refroidit pour atteindre les températures de croissance optimales de Legionella. Le chlore du système municipal de traitement des eaux ne dure pas longtemps dans les tuyaux stagnants, a déclaré Chris Nancrede de Nancrede Engineering, une société d’Indianapolis spécialisée dans les systèmes et services de contrôle de la légionelle.

« Sans eau neuve circulant dans le système d’eau chaude pour chasser l’ancienne, elle peut se dissiper rapidement », a-t-il déclaré.

Salles vides et tuyaux propres

Les sociétés de gestion de l’eau ont déclaré qu’elles recevaient le double et le triple du nombre habituel d’appels alors que les bâtiments se préparaient à rouvrir.

« Les appels ont explosé », a déclaré Brian Waymire, PDG d’IWC Innovations à Greenwood, Indiana. Son personnel a traité des hôtels, des bâtiments d’entreprise, des établissements de soins de santé, des stades sportifs et des bâtiments résidentiels dans 45 États.

Un de ces appelsétait de l’Ahern, qui travaille avec IWC pour créer un plan de gestion de l’eau avant l’ouverture prévue de l’hôtel au troisième trimestre.

S’il y a eu une doublure argentée de COVID-19, c’est que les gens pensent à la biosécurité d’une manière qu’ils n’avaient pas, a déclaré Keith Wright, directeur général d’Ahern.

« Les gens viennent à Las Vegas pour s’amuser, pas pour tomber malades. Nous sommes là pour nous assurer que cela n’arrive pas », a-t-il déclaré.

Wright, Hurtado et l’équipe d’IWC ont passé une journée le mois dernier à prélever des échantillons d’eau des robinets de tout l’hôtel, à enregistrer les températures des robinets d’eau chaude et à suivre le système d’eau dans l’hôtel et le centre de conférence de huit étages et 200 chambres.

Cela incluait de ramper autour d’unités de climatisation de la taille d’une chambre, d’inspecter des chaudières de la taille d’une salle de bains et d’escalader des tours de refroidissement à plusieurs étages.

Ce qu’ils ont trouvé les a impressionnés. « Cet endroit est si propre que vous pourriez manger sur le sol », a déclaré Bill Pearson, directeur scientifique de l’entreprise. Même l’acier inoxydable des tuyaux sortant des unités de refroidissement brillait.

Difficile à attraper mais mortel

La maladie du légionnaire est rare mais mortelle, et un seul cas peut ternir la réputation d’un bâtiment pendant des années.

La principale voie d’infection est l’inhalation d’un brouillard d’eau contaminé par Legionella. Les symptômes comprennent la toux, l’essoufflement, les douleurs musculaires, les maux de tête et la fièvre.

Le CDC a estimé que moins de 5% des personnes sont susceptibles de tomber malades si elles sont exposées. Le plus grand risque concerne les personnes âgées, les fumeurs et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Parmi ceux qui tombent malades, 10 % mourront.

Pour se prémunir contre une éruption dans les cas, le CDC a publié l’année dernière des directives sur la façon de rouvrir en toute sécurité les bâtiments après des fermetures prolongées.

Même la première agence de santé du pays n’était pas en sécurité. En août, plusieurs immeubles de bureaux d’Atlanta où le CDCl’espace loué a dû être fermé après la découverte de Legionella dans les réseaux d’aqueduc.

A San Francisco, la Public Utilities Commission s’inquiétait tellement du nombre de grands immeubles oùla consommation d’eau a baissé de 50 à 70 %, il a envoyé des conseils à 952 d’entre eux sur la façon de rincer les tuyaux en toute sécurité lorsqu’ils s’ouvrent à nouveau.

Bien que les ingénieurs hydrauliques doivent s’inquiéter de la maladie des légionnaires partout, le grand public ne devrait pas le faire, a déclaré Richard Miller, chercheur de longue date sur la légionelle à l’Université de Louisville, qui dirige une entreprise de conseil.

La maladie du légionnaire n’est pas contagieuse et les gens ne peuvent pas la contracter en buvant de l’eau. Il ne peut être contracté qu’en inhalant la bactérie.

« Si vous buvez de l’eau contenant de la Legionella, il n’y a pas de maladie parce que votre acide gastrique la tue », a déclaré Pearson.

La plus grande zone de danger est constituée par les établissements de santé, car ils ont des populations vulnérables. Le CDC a estimé que 25 % des cas de maladie du légionnaire contractés dans les établissements de soins de santé étaient mortels.

Pour le grand public, les douches des hôtels sont le point de départ de la plupart des cas.

« Prendre un bain n’est pas un si gros problème. C’est la douche à l’hôtel », a déclaré Miller. « Les immeubles de bureaux ne présentent pas à peu près le même risque parce que vous ne passez pas la nuit. »

D’autres sources d’infection sont les fontaines décoratives, les bains à remous et les tours de refroidissement qui font partie des systèmes de climatisation à grande échelle. En 2015, une seule tour de refroidissement dans un immeuble de la ville de New York était responsable d’une épidémie qui a rendu 138 personnes malades et en a tué 16, dont certaines vivaient à quelques pâtés de maisons.

Remédiation

Les systèmes d’eau bien entretenus avec des plans de gestion de l’eau correctement suivis ne posent généralement pas de problèmes, ont déclaré les experts.

« En gros, gardez l’eau chaude chaude, l’eau froide froide et tout ce qui bouge », a déclaré Mark LeChevallier, qui a dirigé des programmes de recherche pendant 32 ans chez American Water,un utilitaire multi-états.

Lorsque les choses tournent mal, le remède le plus courant consiste à injecter des niveaux élevés de chlore dans le système d’eau d’un bâtiment et à le laisser reposer pendantjusqu’à 12 heures.

Ce n’est pas une solution simple. Tout le système d’eau d’un bâtiment doit être fermé,qui exige des panneaux affichés à chaque source d’eau et du personnel pour l’appliquer.

« Ensuite, une fois terminé, vous devez ouvrir chaque robinet, ouvrir chaque douche et tirer la chasse d’eau jusqu’à ce que le chlore redescende à moins de 4 parties par million. Vous ne pouvez rien manquer », a déclaré Pearson, qui a supervisé des centaines de ces nettoyages.

Le coût est de 10 000 $ à 25 000 $ pour un bâtiment typique, a-t-il dit, mais il peut aller beaucoup plus haut.

« C’est pourquoi les bâtiments doivent avoir des plans de gestion de l’eau ; c’est beaucoup moins cher que d’avoir à remettre en état », a-t-il déclaré.

Finalement, les bâtiments pourraient être conçus pour rendre la Legionella impossible, mais c’est un objectif à long terme, a déclaré Nancrede.

« L’ensemble du domaine de la détection et du contrôle de Legionella est très jeune. Nous sommes dans un état constant d’apprentissage », a-t-il déclaré.

Les idées les plus récentes incluent des filtres pour attraper les bactéries, la lumière ultraviolette pour désinfecter le courant d’eau, des tuyaux résistant à la formation de biofilm et la conception de bâtiments afin que les bactéries ne puissent pas se développer.

« Nous commençons à parler de l’élimination de Legionella dans les systèmes, donc aucun produit chimique n’est nécessaire », a déclaré Nancrede. « Mais ensuite, vous devez parler de combien de pieds par seconde l’eau se déplace et de la taille des tuyaux, donc vous avoir une certaine vitesse.

Pour l’instant, la meilleure attaque est une bonne défense.

« Vous ne voulez pas rendre les gens malades et vous ne voulez pas tuer les gens », a déclaré Nancrede. « Ce n’est pas une chose éblouissante, vous avez juste besoin de planifier. »

Contactez Elizabeth Weise à eweise@ustoday.com