La maladie du légionnaire a tué 16 personnes en Pologne et a été retrouvée sur la barge des demandeurs d’asile – mais qu’est-ce que c’est ? | Nouvelles du monde

La bactérie responsable de la maladie du légionnaire a été trouvée en Pologne, près de la frontière ukrainienne, ainsi que sur la barge destinée à héberger des demandeurs d’asile dans le Dorset.

Seize personnes sont mortes et 140 autres ont été infectées Rzeszów après la découverte de Legionella dans le système d’adduction d’eau de la ville.

C’était aussi découvert à bord du Bibby Stockholmle logement flottant qui doit accueillir les demandeurs d’asile actuellement stationnés à Portland.

Où trouve-t-on habituellement la légionelle et comment l’attraper ?

La légionelle est la bactérie présente dans les gouttelettes d’eau et responsable de la maladie du légionnaire.

Il est généralement capturé dans les systèmes d’eau de lieux tels que les hôtels, les hôpitaux et les bureaux, qui ont des périodes de non-utilisation.

Vous êtes infecté si vous respirez des gouttelettes. Cela se produit normalement via les systèmes de climatisation, les robinets, les douches, les piscines, les spas et les humidificateurs.

Elle n’est généralement pas contractée par l’eau potable, par le contact avec une autre personne infectée ou par des étangs, des lacs ou des rivières.

Il a été découvert pour la première fois en 1977 comme cause d’une grave épidémie de pneumonie dans un centre de la Légion américaine à Philadelphie l’année précédente, d’où son nom.

Quels sont les symptômes et comment est-il traité ?

La maladie du légionnaire est une infection pulmonaire qui peut entraîner les symptômes suivants :

Toux

Essoufflement

Douleur thoracique

Haute température

Symptômes pseudo-grippaux

La plupart des personnes qui la contractent sont emmenées à l’hôpital, où elles reçoivent des antibiotiques par voie intraveineuse et de l’oxygène au moyen d’un masque ou d’un appareil pour les aider à respirer.

Une fois stables, les patients peuvent sortir de l’hôpital et recevoir un traitement antibiotique oral d’une à trois semaines à prendre à la maison.

Bien que la plupart des gens se rétablissent complètement après quelques semaines, pour ceux qui souffrent de maladies sous-jacentes, cela peut être grave, et parfois mortel.

Tous les cas doivent être traités rapidement pour éviter les complications, notamment l’insuffisance respiratoire, l’insuffisance rénale aiguë et le choc septique.

16 morts en Pologne

Il y a eu au moins 156 cas de maladie du légionnaire à Rseszow, en Pologne, dont 16 mortels.

Les personnes décédées étaient âgées et souffraient de problèmes de santé sous-jacents, ont indiqué les autorités.

Rseszow se trouve à 80 kilomètres du ukrainien frontière et une plaque tournante de transit clé pour le soutien militaire international aux forces du pays. Des troupes britanniques et américaines y sont actuellement stationnées. Prince William leur a rendu visite plus tôt cette année.

Image:

Le prince William en visite à Rzeszow, en Pologne, en mars





Des tests en laboratoire ont confirmé la présence de bactéries dans les canalisations d’eau, mais les autorités recherchent toujours la source des infections.

Le chlore est utilisé pour désinfecter 620 miles de canalisations, les résidents étant assurés que l’eau sera toujours potable.

Les experts pensent que la bactérie aurait pu se propager lors de la récente canicule. La légionelle se multiplie plus rapidement à des températures comprises entre 20 °C et 50 °C (68 °F et 122 °F).

Les migrants contraints de quitter la barge

Legionella a été confirmée à bord du Bibby Stockholm début août.

Image:

Bibby Stockholm





Image:

Un coin cuisine à l’intérieur du Bibby Stockholm





Il est apparu depuis que 39 demandeurs d’asile étaient restés à bord du navire pendant quatre jours malgré la présence de la bactérie.

Ils ont été retirés par le ministère de l’Intérieur par « mesure de précaution », la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, insistant sur le fait que les logements flottants sont sûrs.

Mais les demandeurs d’asile eux-mêmes et le syndicat des pompiers ont exprimé leurs inquiétudes, ce dernier intentant une action en justice, affirmant qu’ils étaient « mis en danger de manière imprudente » en répondant aux incidents survenus sur la barge.