La maladie du juge retarde la condamnation de l’ancien leader des Proud Boys, Enrique Tarrio, dans l’affaire du 6 janvier

WASHINGTON (AP) — La condamnation de l’ancien leader national des Proud Boys, Enrique Tarrio, qui a été reconnu coupable d’avoir orchestré l’attaque du groupe d’extrême droite contre le Capitole américain après la défaite de Donald Trump aux élections de 2020, a été reportée à la semaine prochaine en raison de l’audience du juge. le cas est devenu malade.

Les procureurs demandent 33 ans de prison pour Tarrio, qui avait déjà été arrêté et condamné à quitter Washington, DC, au moment où les membres des Proud Boys se sont joints à des milliers de partisans de Trump pour prendre d’assaut le Capitole le 6 janvier 2021, alors que les législateurs se sont réunis pour certifier. Victoire électorale de Joe Biden. Mais les procureurs affirment que Tarrio a organisé et dirigé l’assaut du groupe à distance, inspirant ses partisans par son charisme et son penchant pour la propagande.

Tarrio était l’une des principales cibles dans l’une des plus importantes affaires d’émeutes au Capitole poursuivies par le ministère de la Justice. Lui et trois lieutenants ont été reconnus coupables en mai, notamment de complot séditieux – un délit rarement commis pendant la guerre civile et que le ministère de la Justice a retenu contre des membres de groupes d’extrême droite qui ont joué un rôle clé dans l’attaque du 6 janvier. Sa condamnation, désormais fixée au 5 septembre, couronne l’une des poursuites les plus importantes de l’insurrection du Capitole américain.

« Grâce à sa puissante plateforme, Tarrio a indiqué à plusieurs reprises et publiquement qu’il n’avait aucun regret sur ce qu’il avait contribué à réaliser le 6 janvier », ont écrit les procureurs dans un dossier judiciaire.

Le ministère de la Justice a également récemment accusé Trump de complot visant à renverser la démocratie américaine, accusant le républicain d’avoir comploté dans les jours précédant l’attaque pour annuler les résultats de l’élection qu’il a perdue contre Biden, un démocrate. L’affaire Tarrio – et des centaines d’autres similaires – est un rappel frappant du chaos violent alimenté par les mensonges de Trump autour de l’élection et de la mesure dans laquelle ses fausses affirmations ont contribué à inspirer les extrémistes de droite qui ont finalement pris d’assaut le Capitole pour contrecarrer le processus pacifique. transfert du pouvoir présidentiel.

Trump, qui est l’un des premiers favoris pour l’investiture présidentielle du GOP en 2024, insiste sur le fait qu’il n’a rien fait de mal. Son procès est fixé au 4 mars.

La peine de 33 ans de prison recommandée par les procureurs contre Tarrio, 39 ans, de Miami, est presque deux fois plus longue que la peine la plus sévère prononcée jusqu’à présent dans le cadre des poursuites massives du ministère de la Justice du 6 janvier. La peine de prison la plus longue jusqu’à présent a été infligée au fondateur d’Oath Keepers, Stewart Rhodes, qui a été condamné à 18 ans de prison pour complot séditieux et à sa condamnation pour d’autres chefs d’accusation.

Le juge de district américain Timothy Kelly, qui a reporté la condamnation peu avant qu’elle ait lieu mercredi, n’est pas lié par les recommandations des procureurs lorsqu’il condamne Tarrio au palais de justice fédéral de Washington, situé face au Capitole. La condamnation de l’ancien chef du chapitre des Proud Boys, Ethan Nordean, a également été retardée ; ce sera désormais vendredi.

Kelly devait également condamner cette semaine trois autres membres des Proud Boys qui ont été reconnus coupables par un jury en mai après un procès aux côtés de Tarrio et Nordean. On ne sait pas non plus si leurs audiences seront reportées.

Tarrio, Nordean, Joseph Biggs et Zachary Rehl ont été reconnus coupables de complot séditieux. Un cinquième membre des Proud Boys, Dominic Pezzola, a été acquitté de complot séditieux mais reconnu coupable d’autres accusations graves.

Les procureurs ont également recommandé des peines de prison de 33 ans pour Biggs, 30 ans pour Rehl, 27 ans pour Nordean et 20 ans pour Pezzola. Nordean, d’Auburn, Washington, et Rehl, de Philadelphie, ont dirigé les sections locales des Proud Boys. Biggs, d’Ormond Beach, en Floride, était un organisateur autoproclamé des Proud Boys. Pezzola était membre du groupe de Rochester, New York.

Les avocats de Tarrio ont nié que les Proud Boys aient eu un quelconque projet d’attaque du Capitole. Ils ont fait valoir que les procureurs ont utilisé Tarrio comme bouc émissaire pour Trump, qui a pris la parole lors du rassemblement « Stop the Steal » près de la Maison Blanche le 6 janvier et a exhorté ses partisans à « se battre comme un diable ».

En exhortant le juge à obtenir une peine plus clémente, les avocats de Tarrio ont noté dans des documents judiciaires qu’il avait l’habitude de coopérer avec les forces de l’ordre. Les archives judiciaires découvertes en 2021 ont montré que Tarrio travaillait auparavant sous couverture et coopérait avec les enquêteurs après avoir été accusé de fraude en 2012.

Les avocats de Tarrio ont exhorté le juge « à voir une autre facette de lui : une facette bienveillante, coopérative avec les forces de l’ordre, utile dans la communauté, travailleuse et dotée d’une cellule familiale très unie et du soutien de la communauté ».

La police a arrêté Tarrio à Washington deux jours avant l’émeute, accusé d’avoir dégradé une banderole de Black Lives Matter lors d’un précédent rassemblement dans la capitale nationale, mais les responsables de l’application des lois ont déclaré plus tard qu’il avait été arrêté en partie en raison d’inquiétudes concernant le risque de troubles pendant la certification. . Il s’est conformé à l’ordre du juge de quitter la ville après son arrestation.

Le 6 janvier, des dizaines de dirigeants, membres et associés des Proud Boys ont été parmi les premiers émeutiers à pénétrer dans le Capitole. L’assaut de la foule a submergé la police, forcé les législateurs à fuir les étages de la Chambre et du Sénat et perturbé la session conjointe du Congrès pour certifier la victoire de Biden.

Tarrio a choisi Nordean et Biggs comme ses principaux lieutenants le 6 janvier et a créé une discussion de groupe Telegram cryptée pour permettre aux chefs de groupe de communiquer, selon les procureurs. L’épine dorsale du dossier contre Tarrio et d’autres dirigeants des Proud Boys était les messages qu’ils ont échangés en privé avant, pendant et après l’attaque du 6 janvier.

« Ne vous y trompez pas… nous l’avons fait », a écrit Tarrio aux autres chefs de groupe.

Tarrio a également publié des messages encourageants sur les réseaux sociaux pendant l’émeute, exprimant sa fierté pour ce qu’il a vu se dérouler au Capitole et exhortant ses partisans à y rester. Il a également publié une photo d’émeutiers dans la salle du Sénat avec la légende « 1776 ».

Quelques jours avant l’émeute, une petite amie a envoyé à Tarrio un document intitulé « 1776 Returns ». Il a appelé à prendre d’assaut et à occuper des bâtiments gouvernementaux à Washington « dans le but d’amener le gouvernement à annuler les résultats des élections », selon les procureurs.

Plus de 1 100 personnes ont été inculpées de crimes fédéraux liés à l’attaque du Capitole. Plus de 600 d’entre eux ont été condamnés, dont plus de la moitié à des peines d’emprisonnement.

L’écrivain d’Associated Press, Eric Tucker, a contribué à ce rapport.

Michael Kunzelman, Associated Press