La maladie des gencives peut augmenter vos chances d’attraper Covid-19, ont averti les experts.

De nouvelles recherches suggèrent que si vous avez une maladie des gencives, vous êtes plus susceptible de souffrir de Covid-19 grave car le virus peut passer par la salive jusqu’aux poumons.

Les experts disent que la bouche est un terreau fertile pour Covid-19 Crédits: Getty Images – Getty

À partir de la salive, les experts affirment que le virus peut alors se déplacer directement dans la circulation sanguine – ce qui pourrait être plus fréquent chez les personnes souffrant de maladies des gencives.

Des chercheurs de l’Université de Birmingham ont découvert que les vaisseaux sanguins, plutôt que les voies respiratoires, sont initialement infectés par le virus Covid-19.

Les experts affirment que la bouche est un «terreau fertile où le virus peut se développer».

Ils ont déclaré que les personnes qui ont une grande quantité de plaque dentaire et celles qui ont une maladie des gencives seraient plus susceptibles d’avoir des cas graves de Covid car l’infection est capable d’atteindre les poumons plus rapidement.

Les résultats, publiés dans le Journal of Oral Medicine and Dental Research, suggèrent que « les produits de bain de bouche bon marché et largement disponibles sont très efficaces pour inactiver le virus SRAS-CoV-2 ».

Les observations de scintigraphies pulmonaires de patients ayant contracté Covid-19 ont conduit à la collaboration entre des chercheurs médicaux et dentaires, dans le but de trouver le point d’entrée de la circulation sanguine.

Le co-auteur Iain Chapple, professeur de parodontologie à l’Université de Birmingham, a déclaré que la recherche pourrait changer la façon dont le virus est géré, « en explorant des traitements bon marché ou même gratuits ciblant la bouche et, finalement, en sauvant des vies ».

Le graphique ci-dessus montre comment le virus passe de la salive aux gencives jusqu’à ce qu’il se retrouve dans les poumons Crédit: Journal of Oral Medicine and Dental Research

Il a ajouté: «La maladie des gencives rend les gencives plus fuites, permettant aux micro-organismes d’entrer dans le sang.

« Des mesures simples – comme un brossage soigneux des dents et un brossage interdentaire pour réduire l’accumulation de plaque, ainsi que des bains de bouche spécifiques, ou même un rinçage à l’eau salée pour réduire l’inflammation gingivale – pourraient aider à réduire la concentration du virus dans la salive et à atténuer le développement de maladies pulmonaires et réduire le risque de détérioration au Covid-19 sévère « .

Les experts ont déclaré qu’une « brèche » dans l’aide orale faciliterait la prise du virus.

Se déplaçant des vaisseaux sanguins dans les gencives, ont-ils expliqué, le virus pourrait passer à travers les veines du cou et de la poitrine.

Il atteindrait ensuite le cœur avant d’être pompé dans les artères pulmonaires et les petits vaisseaux de la base et de la périphérie pulmonaires.

Qu’est-ce que la parodontite? La parodontite est également connue sous le nom de maladie grave des gencives. Il s’agit d’une grave infection des gencives qui a endommagé les tissus mous des gencives. Si vous ne recevez pas de traitement, cela peut détruire les os qui soutiennent vos dents. La parodontite peut entraîner la perte de dents et peut également faire perdre les dents. C’est une affection courante mais qui peut être évitée grâce à une bonne hygiène bucco-dentaire. Les experts disent que vous devriez vous brosser les dents au moins deux fois par jour et utiliser la soie dentaire. De plus, vous devriez subir des examens dentaires réguliers – cela permettra aux professionnels de détecter plus facilement si vous souffrez de la maladie. Quels sont les signes? Les principaux symptômes d’une personne souffrant de parodontite comprennent: Mauvaise haleine

Gencives enflées ou gonflées

Gencives tendres

Brosse à dents teintée de rose après le brossage

Mastication douloureuse

Perte de dents

De nouveaux espaces se développent entre vos dents

Recul des gencives

Chatte entre vos dents et vos gencives

À RISQUE

Il existe plusieurs façons de savoir si vous êtes ou non à risque de maladie des gencives.

Avoir une bonne hygiène bucco-dentaire vous protégera généralement des maladies des gencives, mais malheureusement, plus vous vieillissez, plus vous êtes vulnérable.

Les personnes diabétiques sont également à risque de développer une maladie des gencives, cela est dû au fait que ces personnes ont une glycémie volatile.

Certains médicaments peuvent laisser les gens avec la bouche sèche, empêchant ainsi les bactéries présentes sur vos gencives d’être emportées.

Des maladies plus graves telles que le VIH ou le cancer peuvent également altérer la santé de vos gencives.

Le tabagisme est également un facteur de risque important en ce qui concerne la santé des gencives et si vous fumez, cela peut également interférer avec l’efficacité du traitement des maladies des gencives.

Le Dr Lloyd-Jones, chercheur dentaire basé à Los Angeles, explique, qui a également travaillé sur le document, a déclaré que de nombreux facteurs de risque de Covid-19 grave et de maladie des gencives sont les mêmes.

Il a ajouté que ceux-ci comprennent: «Augmentation de l’âge, sexe masculin, groupes ethniques spécifiques, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, groupe sanguin de type A, maladie rénale chronique et ceux qui ont du mal à prendre soin

leur bouche, par exemple les personnes atteintes de démence, de handicap physique ou de difficultés d’apprentissage.

« Il se pourrait que la maladie des gencives soit un facteur de risque convergent et principal de Covid-19 sévère. »

Le professeur Chapple a ajouté que l’hygiène bucco-dentaire quotidienne et le contrôle de la plaque dentaire amélioreront non seulement la santé bucco-dentaire et le bien-être, mais pourraient également sauver des vies dans le contexte de la pandémie.

En février, il a été révélé que les patients Covid qui ont une maladie des gencives sont neuf fois plus susceptibles de mourir du virus que ceux qui ne souffrent pas de problèmes de santé bucco-dentaire.

Les chercheurs ont également constaté que les patients atteints d’une maladie des gencives étaient 4,5 fois plus susceptibles d’avoir besoin d’un ventilateur.

La recherche, publiée dans le Journal of Clinical Periodontology a révélé que les patients atteints de troubles bucco-dentaires étaient 3,5 fois plus susceptibles d’être admis en soins intensifs.