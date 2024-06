La maladie de Parkinson pourrait être traitée avec des vaccins contre le tétanos

Par Colin Fernandez Correspondant scientifique









L’espoir qu’un traitement contre la maladie de Parkinson se profile à l’horizon a été soulevé après que des recherches ont suggéré que les vaccins contre le tétanos protègent contre cette maladie incurable.

Il a été constaté que les personnes récemment vaccinées contre le tétanos après une infection d’une plaie ont deux fois moins de chances de recevoir un diagnostic de cette maladie.

Les scientifiques soupçonnent que la bactérie du tétanos est responsable des attaques contre le système nerveux des personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

Au Royaume-Uni, environ 153 000 personnes souffrent de la maladie de Parkinson, une maladie neurodégénérative qui provoque des douleurs, des tremblements des membres et des difficultés à bouger. Chaque heure, deux personnes supplémentaires sont diagnostiquées et la maladie coûte au NHS plus de 725 millions de livres sterling par an.

Jeremy Paxman, ancien présentateur de Newsnight et maître du quiz du University Challenge, atteint de la maladie de Parkinson, a déclaré que cela « vous fait souhaiter de ne pas être né ».

Les nouvelles découvertes suggèrent que des vaccins contre le tétanos largement disponibles pourraient prévenir ou traiter la maladie de Parkinson, qui touche généralement les personnes âgées et est causée par la mort d’un sous-ensemble de cellules cérébrales qui contrôlent le mouvement.

La manière dont les bactéries du tétanos attaquent ces cellules est inconnue, mais les chercheurs pensent qu’elles pourraient accéder au cerveau via les cellules nerveuses du nez.

Les chercheurs ont analysé les dossiers d’un important prestataire de soins de santé en Israël pour voir si un type de vaccin administré à l’âge adulte augmentait ou réduisait le risque de maladie de Parkinson.

Ils ont examiné 1 500 personnes diagnostiquées entre 45 et 75 ans et les ont comparées à un groupe témoin – cinq fois plus grand – de non-souffrants sélectionnés pour avoir des caractéristiques similaires à celles des personnes atteintes de la maladie.

Ils ont constaté que 1,6 pour cent des personnes atteintes de la maladie de Parkinson avaient reçu le vaccin contre le tétanos avant leur diagnostic, contre 3,2 pour cent de celles qui n’en avaient pas reçu.

L’effet protecteur était également plus important chez les personnes ayant reçu le vaccin plus récemment, personne n’ayant développé la maladie de Parkinson dans les deux ans suivant la vaccination.

Le Dr Ariel Israel, de l’Université de Tel Aviv, a déclaré au magazine New Scientist : « Plus la date de vaccination approche, moins les individus sont susceptibles de recevoir un diagnostic de maladie de Parkinson. »

Les adultes reçoivent un vaccin contre le tétanos s’ils ont une plaie contaminée par de la terre, des excréments ou de la salive, car on y trouve la bactérie responsable du tétanos, Clostridium tetani.

Claire Bale, directrice associée de la recherche à l’association caritative Parkinson’s UK, affirme que les résultats soulèvent « la possibilité intéressante que les vaccinations contre le tétanos pourraient potentiellement offrir une protection contre le développement de la maladie de Parkinson et pourraient même ralentir la progression de la maladie ».

« Comme c’est quelque chose que les traitements actuels ne peuvent pas faire, cela serait extrêmement significatif s’il était réalisé. »