La maladie de Parkinson épuise ce couple ontarien. Le prix à payer pour lutter contre la maladie ne fera qu’augmenter – MONDIAL

29 octobre 2024

Après plus de 54 ans de mariage, John et Carol Phillips sont confrontés à leur plus grand combat à ce jour : le coûteux combat de Carol contre la maladie de Parkinson.

Selon Parkinson Canada, les coûts de cette maladie complexe devraient atteindre 4,4 milliards de dollars d’ici 2034 au Canada, plongeant de nombreux patients et soignants, comme les Phillips, dans une grave crise économique.

Carol, diagnostiquée à 59 ans, a maintenant 77 ans et est aux derniers stades de la maladie. Cette nouvelle réalité a radicalement transformé sa vie et la stabilité financière de son mari.

Son état l’a non seulement privée de sa mobilité et de sa parole, mais a également forcé son mari John, vice-président des ventes à la retraite, à épuiser ses économies et même à vendre la maison familiale pour couvrir des coûts que le système de santé de l’Ontario ne couvre pas.

En savoir plus: https://globalnews.ca/news/10824152/canada-parkinsons-costs/