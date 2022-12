La maladie de Lyme n’est pas la seule maladie transmise par les tiques que vous pouvez attraper au Canada

Raffaella Harris a développé une fatigue intense et des douleurs articulaires alors qu’elle vivait à Windsor, en Ontario. en mai 2018. À l’époque, une maladie transmise par les tiques était la dernière chose qu’elle soupçonnait – sans parler d’une maladie qu’on ne trouve généralement pas en Ontario.

Mais alors même qu’elle cherchait des réponses avec son médecin, une bactérie appelée Rickettsia rickettsii se reproduisait dans son corps, introduite par une morsure de tique qu’elle n’avait même pas remarquée. Quelques jours après l’apparition initiale de ses symptômes, Harris a été entravée par la douleur.

“Au quatrième ou au cinquième jour, c’était si intense que je savais que quelque chose n’allait pas”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mardi. “Ma tête battait la chamade et mon corps tremblait tellement.”

De nouvelles recherches de l’Université McGill et de l’Université d’Ottawa ont révélé que des agents pathogènes transmis par les tiques, tels que Rickettsia rickettsii et Babesia odocoilei, se propagent au-delà de leur aire de répartition habituelle et dans le centre du Canada, en partie grâce au changement climatique.

Cette étude, intitulée « Emerging Tick-Borne Pathogens in Central Canada: Recent Detections of Babesia odocoilei and Rickettsia rickettsii », a été publiée dans la revue médicale Vector-Borne and Zoonotic Diseases le 9 novembre.

Babesia odocoilei est un parasite microscopique qui cause la babésiose, une maladie similaire au paludisme. Rickettsia ricketsii provoque la fièvre pourprée des montagnes Rocheuses, qui peut être mortelle si elle n’est pas traitée.

Contrairement à la maladie de Lyme, indique le rapport, aucun des agents pathogènes n’est répertorié comme une maladie à déclaration obligatoire au Canada. Selon le gouvernement du Canada, les maladies à déclaration obligatoire à l’échelle nationale sont celles qui ont été identifiées par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux comme des priorités de surveillance et de contrôle.

Bien que la plupart des Canadiens connaissent la maladie de Lyme, certains, comme Harris, se familiarisent avec ces maladies moins courantes et non à déclaration obligatoire à l’échelle nationale.

Au fur et à mesure que sa maladie progressait pour inclure des lésions hépatiques, une hyperthyroïdie et une thyrotoxicose aiguë, le médecin de Harris a exclu les tumeurs, la tularémie, la maladie du légionnaire et l’exposition aux moisissures toxiques. Il avait auparavant été formé et pratiqué aux États-Unis, où il a eu l’occasion d’étudier des agents pathogènes comme Rickettsia rickettsii.

Il a lancé de manière préventive Harris sur un traitement antibiotique doxycycline, qui est utilisé pour combattre certaines infections transmises par les tiques, et a envoyé un échantillon de son sang à un laboratoire de Winnipeg pour qu’il soit testé pour certains des agents pathogènes que les tiques sont connues pour transporter. . Les résultats du laboratoire sont revenus positifs pour Rickettsia rickettsii.

Il a fallu près d’un an pour que ses fonctions thyroïdienne et hépatique reviennent à la normale, mais Harris s’est complètement rétablie, grâce à la décision de son médecin de lui prescrire de la doxycycline.

“J’ai beaucoup de chance d’avoir eu un médecin qui a vraiment pris le temps d’enquêter”, a-t-elle déclaré.

Elle ne sait toujours pas où elle a été exposée à la tique qui l’a rendue malade. Elle se demande si cela s’est produit lors d’une promenade de 15 minutes le long d’un sentier de parc urbain à Windsor par une journée fraîche au début de mai, ou dans son propre jardin.

Elle vit maintenant dans une autre ville, London, en Ontario, et elle ne le saura jamais avec certitude.

Selon le Dr Yoav Keynan, la tique qui a infecté Harris aurait été loin de sa portée habituelle.

Le Dr Keynan est directeur scientifique du Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses et chef de la section des maladies infectieuses de l’Université du Manitoba.

Il a déclaré que les tiques porteuses de la fièvre pourprée des montagnes Rocheuses se trouvent généralement en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique, mais qu’il est possible que leur aire de répartition se déplace vers l’est, comme le suggère l’étude de novembre.

Brenda Rappos (à gauche) et Raffaella Harris veulent informer les Canadiens sur les maladies moins connues transmises par les tiques comme la babésiose et la fièvre pourprée des montagnes Rocheuses. Rappos a souffert de babésiose en 2021 et 2022, tandis que Harris a reçu un diagnostic de fièvre pourprée des montagnes Rocheuses en 2018. Les chercheurs affirment que les tiques porteuses des deux maladies élargissent leur aire de répartition au Canada. (Brenda Rappos et Raffaella Harris)

“Les zones où vous pouvez contracter une maladie transmise par les tiques changent, en fonction des changements de notre climat, du développement et de l’utilisation des terres”, a-t-il déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique mercredi. “Donc, les opportunités de rencontrer des tiques changent.”

Keynan a déclaré que les gouvernements fédéral et provinciaux utilisent déjà des techniques de modélisation pour mieux comprendre comment les vecteurs de maladies comme les tiques étendent leur aire de répartition au Canada. Cependant, comme les auteurs de l’étude de novembre, il a déclaré que des agents pathogènes comme Rickettsia rickettsii et Babesia odocoilei nécessitent une surveillance plus étroite.

“Il existe une gamme croissante de tiques, et nous devons continuer à être vigilants et à étudier ce que ces tiques transportent pour anticiper quelles pourraient être les conséquences vétérinaires et humaines”, a-t-il déclaré.

Brenda Rappos aurait souhaité que la liste canadienne des maladies à déclaration obligatoire inclue Babesia odocoilei en 2021, alors qu’elle luttait pour résoudre son propre mystère médical.

Rappos a été testé négatif pour quatre souches différentes de la maladie de Lyme après avoir été mordu par une tique en octobre de la même année. Elle avait trouvé la tique incrustée dans sa cuisse après une promenade dans le parc Bob Hunter, à Scarborough, en Ontario, et l’avait emmenée aux urgences de l’hôpital Centenary pour la montrer aux médecins. On lui a prescrit de manière préventive un antibiotique et on l’a renvoyée chez elle, où elle a conservé la tique dans son réfrigérateur.

En quelques semaines, elle a développé de la fièvre, des sueurs froides et des douleurs articulaires. Alors que sa santé continuait de se détériorer tout au long de l’automne, de l’hiver et du printemps, son médecin cherchait des réponses mais n’en trouvait aucune. Elle a subi des dizaines de radiographies, de tomodensitogrammes et d’IRM pour exclure l’arthrite, les troubles auto-immuns et d’autres causes potentielles de sa maladie.

“C’était un cauchemar, et j’essayais de l’expliquer au médecin, mais ce sont des symptômes que vous ne voyez pas vraiment”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique lundi. “Tu sais, ce n’est pas comme une grosse plaie sur ton visage.”

Rappos a pris sa retraite en février de cette année, 10 mois plus tôt que prévu. Elle était trop malade pour travailler. Coureuse de marathon avant la piqûre de tique, elle devait désormais prendre deux Advil matin et soir pour passer la journée.

Un document de laboratoire de Geneticks Canada montre que la tique que Brenda Rappos a envoyée à l’entreprise pour être testée était porteuse de Babesia odocoilei. (Brenda Rappos)

En octobre 2022, elle n’était pas plus près de savoir ce qui la rendait si malade.

“En octobre, cela fait un an et je ne vais pas mieux, je vais moins bien”, a-t-elle déclaré. “Je peux à peine bouger. Mes articulations me font mal. Mon coude, mes doigts – et ainsi de suite – me tuent.”

Rappos a sorti la tique de son réfrigérateur et l’a envoyée à Geneticks Canada, un laboratoire privé qui teste les tiques pour un large éventail d’agents pathogènes pour lesquels les hôpitaux au Canada pourraient ne pas tester. Le test est revenu positif pour Babesia odocoilei. Après un an de babésiose non traitée, on lui a prescrit une combinaison d’antibiotiques et de quinine, utilisée pour traiter le paludisme.

“Aujourd’hui, je dirais que je vais probablement 65% mieux”, a-t-elle déclaré.

Rappos est soulagée d’avoir une réponse, mais elle s’inquiète pour les Canadiens qui n’ont pas les moyens de payer pour des tests privés ou qui ne réalisent pas qu’ils ont été piqués par une tique en premier lieu. Elle espère que des histoires comme la sienne sensibiliseront le public aux agents pathogènes transmis par les tiques moins connus comme la babésiose odocoilei et au risque de les contracter.

“Nous avons un excellent système médical qui peut tout réparer, mais maintenant, regarder cela me rend triste”, a-t-elle déclaré. “Cela me rend triste que nous sachions (ces maladies) existent, et nous ne soutenons personne pour trouver comment les identifier.”