La maladie de Lyme m’a laissé alité

Hart, qui est surtout connue pour son émission éponyme de la BBC Miranda, a déclaré à la BBC que cela avait été « quelques années difficiles », mais qu’elle était « ravie » par son mariage et qu’elle était « vraiment désireuse de revenir à une certaine bêtise ».

Dans son nouveau livre, I Haven’t Been Fully Honest With You, Hart donne un compte rendu franc des 10 dernières années, y compris les défis posés par une mauvaise santé.

« C’est tellement agréable d’être de retour à la télévision, je me sens très excitée d’être ici », a-t-elle déclaré à The One Show.

« Parce qu’une fois que vous êtes alité et confiné à la maison avec une maladie chronique basée sur la fatigue qui prend beaucoup de temps à être diagnostiquée – et je sais que beaucoup de gens le savent malheureusement – la vie vous manque beaucoup. Je suis donc ravie être assis ici.

La maladie de Lyme est une infection bactérienne qui peut se propager à l’homme par une piqûre de tique.

La maladie peut être facilement traitée si elle est détectée et diagnostiquée tôt, mais pendant longtemps, l’acteur n’a pas su ce qui la faisait se sentir mal.

Cela commence souvent par une éruption cutanée circulaire et peut entraîner des symptômes pseudo-grippaux, des douleurs nerveuses et parfois un affaissement (paralysie faciale) sur un ou les deux côtés du visage.

Pour la plupart des gens, les symptômes sont de courte durée et peuvent être atténués par une cure d’antibiotiques, mais une minorité souffre de symptômes à plus long terme, notamment une fatigue chronique et des problèmes neurologiques inexpliqués.

La star dit qu’elle a trouvé incroyablement difficile de rester confinée chez elle pendant une si longue période.

» A moins que tu aies eu de la fatigue [like that]vous ne comprenez pas ce que signifie littéralement ne pas descendre du sol », a déclaré Hart à l’émission Today de BBC Radio 4.

« J’étais essentiellement cloué au lit – et confiné à la maison. Il y avait des moments où je regardais un verre d’eau et je pensais ‘Je ne sais pas comment le récupérer’.

« Tout ce que tout le monde veut, c’est être entendu, accepté, aimé et vu… et quand on ne l’est pas – surtout dans une situation médicale – c’est le pire. »

Une partie de la raison pour laquelle elle a écrit ce livre était de partager sa découverte de ce qui l’a aidée à se rétablir, a-t-elle déclaré.

« Je pensais que je devais faire des recherches sur toute l’expertise et le dialogue en matière de bien-être qui existent, mais j’étais seul au lit à la maison, les médecins ne savaient pas quoi faire de moi et je ne pouvais pas prendre un bain froid ou faire un retraite de yoga.

« Alors j’ai réfléchi à quelles sont les vérités universelles ? J’ai donc fait des années de recherche, quand je m’en sentais capable, et dans le livre il y a 10 clés, que j’appelle mes trésors, pour bien vivre.

« Et ils ont vraiment vraiment [helped]. J’ai l’impression que, malgré la souffrance qui en est la cause, je vis une vie de joie, de sens et d’épanouissement comme je n’en ai jamais eu auparavant.

« J’ai l’impression de savoir qui je suis honnêtement, d’une manière dont je n’aurais jamais pensé avoir besoin, ce qui est tout simplement incroyable. »

Lorsqu’elle a finalement reçu son diagnostic, elle a pu faire remonter la maladie à son adolescence.

« Probablement vers l’âge de 14 ou 15 ans, j’ai attrapé une maladie transmise par les tiques… et c’est à ce moment-là que mes symptômes ont commencé », se souvient-elle.

« C’était un tel soulagement. Je veux dire, être incompris et mal jugé est l’une des choses les plus difficiles dans ce genre de conditions. Bien sûr. »

L’actrice, qui a commencé sa carrière au Edinburgh Fringe au début des années 2000, reste surtout connue pour son interprétation de Miranda, malchanceuse en amour et socialement maladroite, dans sa sitcom télévisée éponyme diffusée de 2009 à 2015.

Mais, hors écran, la vie amoureuse de Hart semble avoir une fin heureuse : à l’âge de 51 ans, révèle-t-elle, elle s’est mariée à un homme qu’elle a rencontré pendant la pandémie.

« Se marier à la quarantaine est une injection totale de joie et de plaisir », a-t-elle déclaré. « C’est le meilleur ! »

« C’est mon meilleur ami, c’est nous qui nous amusons le plus… Le fait que je puisse rencontrer quelqu’un – ce n’est pas une histoire de comédie romantique mais c’est de l’espoir, et c’est pourquoi je pense que, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, il y a toujours de l’espoir que les choses changent vraiment. »

Après avoir pris le temps de se reposer et de récupérer, et avec son nouveau mari à ses côtés, Hart a suggéré qu’elle se sentait enfin assez bien pour commencer à entreprendre de nouveaux projets.

« J’ai vraiment envie de revenir à un peu de bêtise maintenant, le sol du studio me manque, les rires me manquent. »

Après le spectacle, Hart a déclaré qu’elle avait trouvé la joie de ses fans face à sa nouvelle « vraiment très touchante ».

Publier une vidéo sur Xa-t-elle déclaré : « J’ai ma meilleure amie avec qui vivre la vie et c’est merveilleux, et je suis aussi absolument ravie d’être de retour au pays de la télé et de sortir un livre, alors merci beaucoup pour tout votre soutien. »

Hart a terminé la vidéo en félicitant son mari – seule sa main était visible dans le clip – dont elle a plaisanté en disant qu’il s’agissait d’une « exclusivité ».

Je n’ai pas été entièrement honnête avec toi sort le 10 octobre. Vous pouvez télécharger l’interview d’Emma Barnett avec Miranda Hart sur BBC Sounds.