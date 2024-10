La « maladie » de Lady Gaga est un retour à son apogée

Lady Gaga a sorti « Disease », le premier single de son septième album studio, qui devrait sortir au début de l’année prochaine. La chanson est le premier single solo de l’artiste depuis « Hold My Hand » de 2022, et arrive juste un mois après la sortie de Arlequinl’album compagnon de Joker : Folie à Deuxqui allait et venait tranquillement au milieu de la performance tiède du film au box-office.

Juste à temps pour Halloween, « Disease » montre Gaga s’appuyant sur certains des trucs de ses débuts, à savoir les images macabres et les styles EDM impétueux des années 2009. Le monstre de la renommée et 2011 Né de cette façon. Produit par Gaga, Cirkut et Andrew Watt, le morceau est animé par un rythme industriel lourd et une ligne de basse douce avec suffisamment de poids pour soutenir la performance typiquement grandiloquente de Gaga.

Les paroles de la chanson s’appuient fortement sur des clichés, faisant écho à des thèmes similaires à ceux de « Bad Romance » et « The Cure » : « Screamin’ for me, baby/Comme si tu allais mourir/Poison à l’intérieur/Je pourrais être ton antidote ce soir. » Comme « Teeth » et « Born This Way », cependant, la production profonde du morceau s’avère suffisamment satisfaisante pour résister même à une phrase comme « Je peux sentir ta maladie ».

Écoutez « Maladie » ci-dessous :