L’Université d’Oxford a publié une étude importante basée sur plus de 489k receveurs de vaccins ARNm qui montre que le risque de thrombose de la veine porte semble être 30 fois plus élevé avec les vaccins à ARNm (Pfizer et Moderna) qu’avec AstraZeneca. pic.twitter.com/boxPFjAOO4

– Spoutnik V (@sputnikvaccine) 16 avril 2021