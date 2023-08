La maladie de Hayley Williams de Paramore oblige le groupe à annuler les dates de tournée restantes: « Physiquement, je ne peux pas continuer »

Paramore annule ses deux concerts restants sur la partie américaine de sa tournée « This is Why » en raison d’une infection pulmonaire de la chanteuse Hayley Williams.

Le groupe avait précédemment reporté quatre spectacles alors que Williams tentait de récupérer, mais la femme de 34 ans a déclaré que son médecin lui avait dit qu’elle risquait maintenant des dommages à long terme.

« Après que mon infection pulmonaire nous ait forcés à reporter quatre concerts, j’espérais qu’une semaine de congé et une routine médicale stricte permettraient à mon corps de guérir suffisamment pour terminer cette tournée en force », a-t-elle déclaré dans un communiqué partagé sur le réseau social du groupe. médias.

LUKE BRYAN ANNULE SON TROISIÈME SPECTACLE DE SUITE POUR CAUSE DE MALADIE : « JE SUIS TELLEMENT DÉSOLÉ DE VOUS LAISSER TOMBER »

« J’ai fait tout ce que je pouvais pour lutter contre cette infection afin que nous n’ayons à décevoir personne avec plus de nouvelles de reports et d’annulations. Après avoir lutté pendant les derniers spectacles et consulté mon médecin, nous réalisons malheureusement que c’est passé au point de vouloir pousser jusqu’au bout pour faire un bon spectacle pour vous tous. »

Le groupe a fait cette annonce après son concert à Seattle mercredi soir, affirmant que ses derniers concerts à Portland jeudi soir et à Salt Lake City dimanche seraient annulés.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR POSTER

« Je risque maintenant des dommages à long terme et je dois faire attention à mon corps », a poursuivi Williams dans sa déclaration. « Dans cet esprit et le cœur lourd, nous devons annuler nos concerts restants à Portland et à Salt Lake City. »

Elle s’est excusée auprès des fans qui, selon elle, avaient probablement reporté leur intention d’assister aux spectacles.

« Physiquement, je ne peux pas continuer », a-t-elle admis. « Je sais que ce n’est une bonne nouvelle pour personne. Merci beaucoup pour votre soutien continu. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Elle a ajouté que des remboursements seraient disponibles là où les fans avaient acheté des billets.

Le groupe doit ensuite donner un spectacle à guichets fermés au New Yorker Festival en octobre avant de se rendre en Nouvelle-Zélande et en Australie en novembre et en Europe l’année prochaine.