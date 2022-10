Par Ryan Ungaro, MD, tel que raconté à Barbara Brody

À l’époque où j’étais à la faculté de médecine, j’ai décidé de me spécialiser en gastro-entérologie parce que je pensais que c’était un domaine fascinant. Je le fais encore. Les patients atteints de maladies inflammatoires de l’intestin (MICI), y compris ceux atteints de la maladie de Crohn, sont particulièrement gratifiants à traiter car j’apprends à les connaître et à les soutenir étroitement pendant de nombreuses années. C’est mon travail de les aider à traverser des moments difficiles et de leur redonner une bonne qualité de vie.

En tant que directeur du programme COMPASS-IBD (Comprehensive Care for the Recent Diagnosed IBD Patient) à Mount Sinai à New York, je vois de nombreuses personnes qui n’ont appris que récemment qu’elles étaient atteintes de la maladie de Crohn. Souvent, ces patients présentent des symptômes classiques, notamment de la diarrhée, des douleurs abdominales et des urgences. Mais beaucoup ne réalisent pas qu’il existe un certain nombre de symptômes de la maladie de Crohn et de complications potentielles qui ne sont pas si évidemment liés au système digestif.