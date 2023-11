La maladie de Crohn peut être détectée dans le sang huit ans avant l’apparition des symptômes, selon une étude | Santé

Les signes de la maladie intestinale débilitante de la maladie de Crohn peuvent être détectés lors d’analyses sanguines de routine jusqu’à huit ans avant l’apparition des symptômes et jusqu’à trois ans avant un diagnostic de colite ulcéreuse. La découverte suggère que les premiers stades des maladies inflammatoires de l’intestin pourraient commencer beaucoup plus tôt qu’on ne le pensait auparavant et pourraient éventuellement permettre aux médecins d’intervenir avant que de graves dommages ne surviennent.

La maladie de Crohn et la colite ulcéreuse sont des maladies inflammatoires de l’intestin (MII) qui touchent plus de 500 000 personnes rien qu’au Royaume-Uni. Ils sont causés par le système immunitaire qui attaque par erreur l’intestin, entraînant des plaies douloureuses, une inflammation et des symptômes tels que des douleurs abdominales et de la diarrhée.

“Ces conditions affectent généralement les jeunes à un moment où ils tentent de terminer leurs études, d’avoir des relations et d’occuper un emploi, et elles peuvent être dévastatrices”, a déclaré le Dr James Lee, gastro-entérologue au Crick Institute de Londres, qui a dirigé l’étude. recherche. « Une partie de la raison pour laquelle nous avons réalisé cette étude est qu’il existe une proportion de personnes qui présentent déjà des lésions intestinales bien établies au moment du diagnostic. »

Certains d’entre eux peuvent nécessiter immédiatement une intervention chirurgicale qui changera leur vie, comme une stomie – un trou pratiqué chirurgicalement qui permet d’éliminer les déchets corporels du corps à travers une poche de colostomie.

Étant donné que ce type de dommages prend du temps à s’accumuler, les chercheurs soupçonnent depuis longtemps qu’il doit y avoir une phase préclinique de la maladie, au cours de laquelle les dommages se produisent mais les personnes ne ressentent aucun symptôme, ce qui soulève la possibilité que de tels changements soient détectables dans le sang.

Pour enquêter, Lee et ses collègues se sont tournés vers une base de données de dossiers de santé électroniques danois. Ils ont examiné les tests sanguins standards effectués sur 20 000 personnes atteintes de MII au cours des 10 années précédant leur diagnostic, les comparant à 4,6 millions de personnes sans MII.

Leurs résultats, publiés dans Rapports cellulaires Médecineont identifié des changements subtils dans divers minéraux, cellules sanguines et protéines associés à une inflammation jusqu’à huit ans avant un diagnostic de maladie de Crohn et trois ans pour la colite ulcéreuse.

« Cela nous indique que les origines de ces maladies surviennent bien plus tôt que nous ne le pensions, ce qui pourrait nous donner une énorme fenêtre d’opportunité pour intervenir en modifiant le mode de vie ou en incitant les gens à suivre un traitement efficace beaucoup plus tôt. Nous espérons que nous pourrons alors éviter aux gens de devoir subir directement une opération importante au moment du diagnostic », a déclaré Lee.

La plupart de ces changements n’auraient pas été signalés individuellement comme préoccupants car ils se situaient dans les limites normales – la tendance n’a été détectée qu’en utilisant un algorithme pour parcourir un énorme ensemble de données de dossiers de patients.

La prochaine étape consiste à affiner davantage l’algorithme pour voir si cela améliore sa capacité à identifier les personnes à risque de développer une MII à l’avenir, et à déterminer si le traitement ou la prévention peuvent réduire ce risque.

« Tout ce qui pourrait potentiellement accélérer le processus d’obtention d’un diagnostic précis constitue un pas extrêmement positif dans la bonne direction », a déclaré Sarah Sleet, PDG de Crohn et colite Royaume-Uni.