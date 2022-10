La maladie de Crohn peut-elle affecter votre santé mentale ?

En tant que psychologue clinicienne de la santé spécialisée dans les maladies digestives, j’essaie de comprendre comment la maladie de Crohn affecte la vie quotidienne de mes patients. Je proposerai un plan de traitement qui utilise une formation axée sur les compétences pour les aider à mieux gérer les poussées et à améliorer leur qualité de vie. Lorsque je rencontre un patient, je lui apprends à réduire son stress et à mieux le gérer. Je les aide également à faire face aux schémas de pensée négatifs qui peuvent les empêcher de bien faire face à leur maladie de Crohn.

Le traitement le plus connu est la thérapie cognitivo-comportementale (TCC). Il vise à identifier et à remettre en question les schémas de pensée et les comportements négatifs qui peuvent augmenter le stress, entraîner une aggravation de l’humeur ou de l’anxiété face aux symptômes gastro-intestinaux ou interférer avec la gestion de la maladie de Crohn.

Une autre approche est la thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT). Cela a un objectif légèrement différent. Il met l’accent sur l’acceptation de ce que vous ne pouvez pas changer (votre maladie de Crohn et l’inconfort qui pourrait l’accompagner). Cela implique de devenir plus conscient de vos pensées, de vos émotions et de vos sensations intestinales. Il vous enseigne également des compétences pour améliorer votre qualité de vie, même face à vos symptômes.

De nombreuses personnes atteintes de la maladie de Crohn bénéficient également de l’hypnose dirigée par l’intestin. Cela implique des techniques de relaxation profonde combinées à des images apaisantes et des suggestions verbales, visant à calmer votre système digestif et à gérer la douleur.