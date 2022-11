La maladie de Crohn ne me définit pas

Mon objectif est de donner l’exemple à ma famille. J’essaie de montrer dans mon blog alors qu’il y a tellement de choses que je ne peux pas manger, il y a aussi beaucoup de choses que je peux manger. En tant qu’épouse et mère de trois enfants, j’apprends à ma famille à apprécier la nourriture et à ne pas la considérer comme bonne ou mauvaise. Tout dépend de ce que vous ressentez.

À la maison, je planifie beaucoup de repas. J’ajoute beaucoup de légumes à chaque repas. Je dois planifier. Je sais qu’il n’y a pas beaucoup de preuves que la nourriture puisse guérir la maladie de Crohn, mais j’ai trouvé des informations sur un régime à base de plantes et comment cela peut aider la santé intestinale. J’ai toujours essayé de manger sainement, mais maintenant c’est plus important. Je ne mange pas beaucoup d’aliments transformés. J’ai réduit les produits laitiers et je me sens mieux. J’essaie d’éliminer le sucre, ce qui est délicat pour moi en tant que boulanger. Mais j’ai trouvé des sources pour cuisiner sans beaucoup de sucre.

Reconnaissant chaque jour

J’ai eu quelques poussées tout au long de ma vie, mais je suis tellement reconnaissante de n’avoir pas été diagnostiquée avant d’être plus âgée. Mon cœur va aux personnes qui sont diagnostiquées plus tôt dans la vie. Les médicaments feront dorénavant partie de ma vie et je devrai subir plus souvent des coloscopies et d’autres tests. Mais mon frère n’a plus pris de médicaments et n’a pas eu de crise depuis 15 ans, alors j’espère avoir le même succès. Je suppose que j’essaie toujours de suivre mon grand frère !

Ces jours-ci, je fais toujours de l’exercice et je reste actif. Je veux refaire des marathons quand je serai prêt. En attendant, je prends un cours de photographie culinaire pour m’aider avec mon blog et mon site Web culinaires, et mes amis veulent que j’ouvre un restaurant. Peut-être que je le ferai, ou peut-être que j’aurai une émission de cuisine un jour. Jusque-là, j’aime toujours cuisiner pour ma famille. C’est mon héritage.