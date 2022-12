La maladie de Crohn chez les personnes de couleur

Je suis une femme de couleur instruite avec une bonne assurance issue d’une bonne famille qui mangeait des aliments sains. Mais il a quand même fallu plus de 30 ans pour que je sois diagnostiqué avec la maladie de Crohn. Souvent, les gens pensent qu’un diagnostic tardif arrive à quelqu’un qui n’a pas ces choses, mais que dites-vous de quelqu’un comme moi ? Si j’avais été diagnostiqué comme un enfant, je suis sûr que je n’aurais pas eu autant de défis qu’aujourd’hui. C’est pourquoi j’ai eu pour mission d’aider les autres personnes atteintes de la maladie de Crohn, en particulier les personnes de couleur, à se sentir vues et entendues.

Quand j’avais environ 5 ou 6 ans, je recevais des coups à la porte de la salle de bain pour me demander si j’allais bien. Je serais là plus longtemps que d’habitude. Je me souviens d’avoir eu de terribles douleurs au ventre. Enfant, on m’a dit à maintes reprises que j’avais juste des problèmes d’estomac. Les médecins remettaient en question mon alimentation, mais je ne mangeais pas mal. Ma famille cuisinait tout le temps. Je viens d’une famille multiraciale (ma mère est noire et mon père est indien) et les deux côtés de ma famille cuisinaient. Ma grand-mère avait un jardin. J’ai grandi avec ma sœur et une mère célibataire, et elle se levait à 5h30 pour cuisiner pour nous chaque jour.

Quand j’avais environ 13 ans, je me souviens d’avoir eu beaucoup de fatigue et des saignements rectaux. Les médecins diraient : « Ce sont des hémorroïdes » ou j’ai simplement « besoin de plus de fibres », alors j’ai pris Metamucil. Mais rien ne fonctionnait. J’avais beaucoup de nuits où je ne pouvais pas dormir parce que j’avais tellement mal. Je dormais dans la baignoire parce qu’il faisait froid et que j’avais l’impression que mon corps était en feu. J’y allais avec un oreiller et une couverture et je m’endormais.

Je disais à ma mère, à mes professeurs et à mon entraîneur de cheerleading que je ne me sentais pas bien, mais comme les médecins continuaient à dire que c’était juste des problèmes d’estomac ou quelque chose que je mangeais, on m’a dit d’aller à l’école, de m’entraîner, d’aller jusqu’au bout .