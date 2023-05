La maladie de Céline Dion entraîne l’annulation de concerts

La chanteuse canadienne Céline Dion a annulé tous ses concerts prévus jusqu’au début du printemps 2024.

Dans un communiqué vendredi, Dion a annoncé que tous les spectacles restants du Courage World Tour avaient été annulés en raison d’un problème de santé persistant.

« Je suis vraiment désolé de vous décevoir tous une fois de plus », a déclaré Dion dans un communiqué. « Je travaille très dur pour reconstruire mes forces, mais les tournées peuvent être très difficiles même lorsque vous êtes à 100%. »

Dion, 55 ans, a reçu un diagnostic l’année dernière d’une maladie neurologique rare connue sous le nom de syndrome de la personne raide (SPS).

QU’EST-CE QUE LE SYNDROME DE LA RIDE

Le SPS est une condition neurologique qui affecte les muscles d’une personne et, dans le cas de Dion, il entrave sa capacité à performer.

Les personnes atteintes de SPS ont décrit la condition comme « atroce » et disent qu’elle provoque une douleur « débilitante » en raison d’une sensibilité accrue au bruit et au toucher. L’Institut national américain des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux affirme que le SPS présente des « caractéristiques » d’une maladie auto-immune.

« Ce n’est pas juste pour vous de continuer à reporter les spectacles, et même si cela me brise le cœur, il vaut mieux que nous annulions tout maintenant jusqu’à ce que je sois vraiment prêt à remonter sur scène », a déclaré l’icône canadienne vendredi. « Je veux que vous sachiez tous que je n’abandonne pas… et j’ai hâte de vous revoir ! »

Le mois dernier, Dion a sorti une nouvelle musique et a révélé ses débuts d’actrice dans une nouvelle comédie romantique. Son premier single, « Love Again », était la chanson titre d’un film à venir où elle joue un rôle de soutien.

Le film raconte l’histoire d’une femme qui trouve du réconfort après la mort soudaine de son fiancé en envoyant un SMS à son ancien numéro de téléphone portable, pour trouver une nouvelle connexion avec un autre homme à qui le numéro lui a été réattribué.

Au total, 42 spectacles ont été annulés. Les billets seront remboursés via le point de vente d’origine, selon les organisateurs du voyage.

Les détenteurs de billets ayant des questions supplémentaires sont priés de contacter leur point d’achat d’origine.



Avec des fichiers de Natasha O’Neill de CTV News et Lillian Roy de CTV News Montreal