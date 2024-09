La maladie de Carré infecte et tue probablement les léopards du Népal, selon une étude

Une étude récente confirme que le virus de la maladie de Carré (CDV) circule parmi les léopards communs (Panthera pardus) au Népal, provoquant des décès ; il s’agit de la première documentation de CDV vivants chez des léopards, établissant un lien direct avec leur mort.



Les chercheurs ont analysé des échantillons de tissus de léopards présentant des symptômes tels que des difficultés respiratoires et des convulsions, collectés dans des régions comme Katmandou et Dolakha ; ils ont identifié le matériel génétique du virus et ont confirmé qu’il s’agissait de la lignée Asia-5 du CDV.

La présence de différentes sous-lignées (A, B et C) de CDV chez les léopards suggère qu’ils pourraient avoir acquis le virus à partir de sources multiples, notamment les chiens domestiques et les carnivores sauvages, ce qui met en évidence le potentiel de transmission entre espèces.



Les chercheurs soulignent l’importance de contrôler la propagation du CDV par la vaccination des chiens, car la vaccination des animaux sauvages n’est pas possible. Voir toutes les idées clés

KATMANDOU — Le virus de la maladie de Carré circule probablement parmi les léopards communs du Népal (Panthera pardus), causant des décès, selon une étude génétique récente étude qui a également retracé la lignée du virus chez des personnes décédées à travers le pays.

Alors qu’une étude précédente avait établi que les léopards avaient été exposés au virus, comme en témoignent les anticorps anti-CDV trouvés dans le sang des léopards morts, il n’était pas clair s’ils étaient morts de la maladie. L’identification de virus vivants confirme désormais que les animaux meurent effectivement à cause de la maladie, a déclaré l’auteur principal de l’étude.

« Notre étude est la première à détecter la présence du CDV, et non des anticorps, chez les léopards communs », a déclaré l’auteur principal Amir Sadaula, vétérinaire au National Trust for Nature Conservation (NTNC), un organisme semi-gouvernemental. « Cela établit également un lien direct entre leur décès et l’infection par le CDV », a ajouté Sadaula.

Même si la présence d’anticorps suggère qu’un individu a pu être exposé au virus au cours de sa vie, elle ne constitue pas un indicateur définitif d’une infection active. Cependant, la présence d’un virus vivant est un marqueur d’une infection active, a ajouté Sadaula.

Les léopards sont une espèce menacée classée comme vulnérable sur la Liste rouge de l’UICN. Au Népal, ils entrent souvent en conflit avec les humains dans les communautés rurales, notamment dans la région des moyennes collines. Dans le district de Tanahun, 11 enfants ont été tués lors d’affrontements avec le félin en l’espace de quatre ans, ce qui laisse craindre que des gens ne les tuent en représailles.

Dans le cadre de l’étude, les chercheurs ont collecté des échantillons de tissus de léopards morts avec des symptômes du virus de la maladie de Carré (CDV), tels que des difficultés respiratoires, la bouche ouverte et des convulsions impliquant une raideur musculaire et des mouvements saccadés du centre (Katmandou et Dolakha) et de l’ouest du Népal. (Palpa et Parbat). Ils ont extrait le matériel génétique du virus des échantillons et l’ont séquencé. En comparant la séquence avec une base de données de virus connus, ils ont confirmé qu’il s’agissait du CDV de la lignée Asia-5.

L’infection par le CDV est très contagieuse. Les chercheurs ont constaté que les animaux infectés, en particulier les mammifères à l’exclusion des humains, développent de la fièvre, ne réagissent plus et renoncent à la nourriture et à l’eau. D’autres symptômes comprennent la toux et les écoulements des yeux et du nez ; vomissements et diarrhée; et contractions musculaires involontaires, paralysie postérieure ou convulsions. Alors que certains animaux survivent à l’infection car leur corps repousse le virus, d’autres en meurent.

Deux ans plus tard, il aurait tué près de trois douzaines de lions asiatiques (Panthera leo persica) au parc national Gir dans le Gujarat. Le même virus a également été trouvé chez la civette asiatique des palmiers (Paradoxurus hermaphroditus) et le panda roux (Ailurus fulgens).

Les résultats de l’étude représentent une étape cruciale vers la compréhension de la maladie de Carré chez les léopards du Népal, a déclaré Martin Gilbert, professeur agrégé de pratique au Cornell K. Lisa Yang Center for Wildlife Health aux États-Unis, qui n’a pas participé à l’étude. » a déclaré Mongabay dans un bref e-mail commentant l’étude 0. « Les informations sur les séquences génétiques nous aident à déterminer les espèces qui agissent comme sources d’infection pour les léopards, ce qui est essentiel à la conception de mesures de contrôle efficaces », a-t-il ajouté.

Pour tenter de percer le mystère des sources d’infection, les chercheurs ont analysé plus en détail la sous-lignée des virus trouvés dans les échantillons. « Les virus des quatre échantillons appartenaient à différentes sous-lignées, A, B et C, du CDV », a déclaré Sadaula. Les sous-lignées représentent les branches distinctes de l’évolution de la lignée-5 dans différentes régions du Népal et de la région.

« Nous n’avons pas trouvé de CDV de la sous-lignée ‘D’, qui était présente chez les lions du Gujarat », a déclaré Sadula. Les chercheurs ont trouvé la sous-lignée A à Dolakha et à Katmandou, tandis que Palpa et Parbat présentaient respectivement les sous-lignées B et C. La sous-lignée A a été détectée plus tôt chez les chiens à Katmandou et dans l’Uttar Pradesh, tandis que les sous-lignées B et C ont été trouvées chez les chiens et les carnivores sauvages en Inde.

Cela suggère que « les léopards du Népal pourraient avoir contracté le virus à partir de sources multiples, potentiellement facilitées par leurs habitudes alimentaires généralistes s’attaquant aux chiens et même aux mésocarnivores », selon les auteurs de l’étude. Ils suggèrent qu’il pourrait y avoir des cycles sylvatiques (sauvages) du virus et que les interactions entre les léopards et d’autres carnivores sauvages infectés pourraient également être une source d’infection. De même, alors que les léopards ainsi que d’autres espèces telles que les civettes et les chacals s’aventurent dans les zones urbaines, notamment à la recherche de nourriture dans les déchets humains, des cycles sylvatiques peuvent se développer pour maintenir la circulation du virus.

Dans le cas de la vallée de Katmandou, l’étude soutient fortement la croyance de longue date selon laquelle les léopards communs se nourrissent probablement de chiens, sauvages et domestiques, car des CDV de la même sous-lignée ont été trouvés chez les deux animaux. Cependant, il ne s’agit pas d’une preuve concluante pour étayer l’hypothèse, préviennent les auteurs de l’étude.

Les chiens sont depuis longtemps considérés comme l’une des plus grandes menaces pour la conservation de la faune sauvage au Népal, où aucune loi ne régit leur possession et leur abandon. Les gens, que ce soit dans les plaines, les collines ou les montagnes, abandonnent souvent tout simplement… leurs chiens une fois qu’ils se lassent de les garder. Les chiens ont un instinct naturel pour former des meutes et même attaquer et tuer des animaux sauvages tels que le cerf tacheté, une espèce de proie du léopard et du tigre du Bengale (Panthera tigris tigris). Cette proie commune pourrait également jouer un rôle dans la transmission de maladies, affirment les chercheurs.

Gilbert du Centre Cornell K. Lisa Yang pour la santé de la faune sauvage a déclaré que les cas comme ceux documentés dans l’étude s’ajoutent au nombre croissant de preuves suggérant que les léopards du Népal contractent régulièrement des infections par le virus de la maladie de Carré. « Nous savons qu’au moins certains de ces cas sont mortels, et la priorité doit maintenant être de comprendre leur signification au niveau d’une population plus large », a-t-il déclaré.

Sadaula a déclaré que même si des études à grande échelle sont nécessaires pour évaluer l’étendue réelle de l’omniprésence du virus et de ses différentes lignées et sous-lignées, cela ne devrait pas empêcher les autorités d’agir rapidement pour contrôler sa propagation grâce à la vaccination.

Comme il n’est pas possible de vacciner les animaux sauvages contre le CDV, l’étude montre qu’il est important de vacciner les chiens, a déclaré le chercheur Babu Ram Lamichhane, co-auteur de l’étude. Il a déclaré que même si la taille de l’échantillon de l’étude est petite, elle fournit des informations importantes qui ont des implications significatives pour la conservation. Lamichhane a déclaré que les décès de lions du Gujarat liés au CDV rappellent brutalement que la propagation de la maladie pourrait également affecter les réalisations du Népal en matière d’augmentation de la population de tigres.

Les chiens sauvages constituent également un défi pour la conservation de la faune sauvage en Inde voisine, qui partage une frontière ouverte non seulement aux humains, mais aussi aux animaux sauvages à travers des paysages connectés. Comme son voisin du nord, l’Inde ne dispose pas non plus de lois strictes sur la possession de chiens. Le rapport 2018 « Statut des tigres : co-prédateurs et proies en Inde», a rapporté que des chiens sauvages ont été trouvés dans la plupart des réserves de tigres du pays.

« Nous devrions d’abord essayer de contrôler la propagation du CDV ici au Népal, puis nous pourrons parler de collaboration transfrontalière », a déclaré Sadaula.

Image de la bannière : Un vétérinaire transporte un léopard sous sédation récupéré dans une colonie au Népal. Image gracieuseté de NTNC

Citation:

Sadaula, A., Manandhar, P., Shrestha, BK, Thapa, PJ, Nepali, S., Joshi, JD,… Pandey, G. (2024). L’analyse phylogénétique a lié une maladie neurologique mortelle chez les léopards (Panthera pardus) à la lignée asia-5 du virus de la maladie de Carré au Népal. Recherche sur les virus, 350199463. est ce que je:10.1016/j.virusres.2024.199463

