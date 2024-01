La maladie d’Alzheimer s’est transmise entre humains dans le cadre d’une procédure désormais interdite, selon une étude

Les scientifiques ont jeté un nouvel éclairage sur la manière dont la maladie d’Alzheimer se propage dans le cerveau et ont découvert la première preuve d’une transmission entre les humains, via une hormone de croissance humaine désormais interdite.

L’étude, publiée dans Médecine naturelle lundi, a examiné un petit groupe de personnes faisant partie d’au moins 1 848 patients traités entre 1959 et 1985 avec une hormone de croissance extraite de cadavres.

Certains membres de la cohorte globale étaient déjà décédés des suites de la maladie cérébrale de Creutzfeldt-Jakob (MCJ), car leurs perfusions hormonales contenaient des protéines infectieuses appelées prions qui provoquent de graves anomalies dans le cerveau.

Les résultats indiquent des parallèles entre l’évolution de la maladie d’Alzheimer et de la MCJ, stimulant potentiellement la recherche sur les diagnostics et les thérapies pour lutter contre toutes les formes de démence.

L’étude a porté sur huit personnes qui avaient reçu l’hormone dans leur enfance mais qui n’avaient pas développé la MCJ. Les scientifiques ont découvert que cinq de ces patients présentaient des symptômes compatibles avec une maladie d’Alzheimer précoce.

Chez trois des patients, les études biologiques et autopsiques ont confirmé le diagnostic d’Alzheimer et ont été évocatrices chez un quatrième.

“Nos résultats suggèrent que la maladie d’Alzheimer et certaines autres maladies neurologiques partagent des processus pathologiques similaires à ceux de la MCJ”, a déclaré John Collinge, l’auteur principal de la recherche et professeur à l’University College de Londres.

“Cela pourrait avoir des implications importantes pour la compréhension et le traitement de la maladie d’Alzheimer à l’avenir”, a-t-il ajouté.

L’Organisation mondiale de la santé estime que la démence touche plus de 55 millions de personnes dans le monde.

Les chercheurs ont souligné qu’ils n’avaient trouvé aucune preuve que la maladie d’Alzheimer était transmissible dans la vie quotidienne ou dans le cadre des soins médicaux ordinaires.

Les résultats suggèrent que le traitement à l’hormone de croissance des patients avait été contaminé par des protéines d’un type connu sous le nom de bêta-amyloïde, ont indiqué les chercheurs.

Ces protéines, qui se collent les unes aux autres et forment des plaques nocives pour les cellules cérébrales, sont de plus en plus considérées comme l’une des principales causes de la maladie d’Alzheimer.

La taille de l’échantillon de la recherche était petite, mais les scientifiques ont déclaré que les grandes lignes d’un nouveau mécanisme d’apparition de la maladie d’Alzheimer éclaireraient la quête du développement de diagnostics et de traitements pour la maladie.

Une étude publiée la semaine dernière indique qu’un test sanguin disponible dans le commerce a montré un niveau élevé de précision dans la détection précoce de la protéine tau, un autre type de protéine impliquée dans la maladie d’Alzheimer.

“Il existe des preuves que les agrégats bêta-amyloïde peuvent voyager à travers les synapses du cerveau, propageant ainsi la démence”, a déclaré Andrew Doig, professeur de biochimie à l’Université de Manchester, qui n’a pas participé à l’article de Nature Medicine. “Ce travail ajoute du soutien à cette idée.”

Les chercheurs à l’origine de l’article ont déclaré qu’il serait important de revoir les garanties médicales afin de garantir qu’il n’y ait aucun risque de contamination accidentelle des patients par des protéines bêta-amyloïdes par le biais de procédures précédemment impliquées dans la transmission de la MCJ.

Le traitement à l’hormone de croissance humaine a été interdit après avoir été associé à la MCJ, des substituts synthétiques étant désormais utilisés à la place.

« Il n’existe aucune preuve suggérant que [Alzheimer’s] peut être transmis par n’importe quelle autre voie, comme les activités quotidiennes ou les procédures médicales de routine », a déclaré Susan Kohlhaas, directrice exécutive de la recherche et des partenariats à l’association caritative Alzheimer’s Research UK.

“Mais cette étude a révélé davantage sur la manière dont les fragments amyloïdes peuvent se propager dans le cerveau, fournissant ainsi des indices supplémentaires sur la progression de la maladie d’Alzheimer et de nouvelles cibles potentielles pour les traitements de demain”, a-t-elle ajouté.