La maladie d’Alzheimer pourrait être transmise à 5 patients via une procédure médicale interdite

Cinq personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ont développé cette maladie à la suite d’une procédure médicale des décennies plus tôt, rapporte une nouvelle étude. Bien que la procédure impliquée ne soit plus utilisée, les résultats pourraient fournir des informations importantes sur la façon dont la maladie progresse et représenter la première preuve de la transmission de la maladie d’Alzheimer à des personnes vivantes de cette manière.

Au Royaume-Uni, huit cas de patients traités avec de l’hormone de croissance humaine dérivée de cadavres (c-hGH) ont été examinés par une équipe de l’University College London (UCL) et de l’University College London Hospitals NHS Foundation Trust (UCLH). Cette pratique a été utilisée entre 1959 et 1985, et on sait qu’au moins 1 848 patients ont reçu de la c-hGH – généralement pendant l’enfance – pour traiter diverses causes de petite taille. Le produit dérivé du cadavre a été retiré à l’échelle mondiale après que certains receveurs aient été infectés par des prions et soient finalement décédés de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ).

Les prions sont des protéines mal repliées qui peuvent se propager à l’intérieur du cerveau et endommager le cerveau en provoquant également un mauvais repliement d’autres protéines voisines. Dans la plupart des cas, les maladies à prions surviennent de manière sporadique, sans cause évidente. Des épidémies de maladies à prions sont également apparues lorsque des matières cérébrales contaminées pénètrent dans l’alimentation, comme ce fut le cas avec le kuru (causé par des pratiques funéraires cannibales rituelles chez les Fore de Papouasie-Nouvelle-Guinée), et des cas humains de MCJ provenant de viande contaminée par la « vache folle ». maladie”.

Dans ces cas, cependant, la maladie résulte d’une procédure médicale, appelée transmission « iatrogène ».

Une fois que le risque de MCJ iatrogène est devenu clair au milieu des années 1980, toute utilisation de la c-hGH dans des procédures médicales a été arrêtée et la National Prion Clinic de l’UCLH a continué à surveiller de nombreux patients atteints.

Grâce à l’analyse post-mortem, il a commencé à émerger qu’il pourrait y avoir autre chose dans le cerveau des personnes décédées de la MCJ. Il y avait des preuves d’une pathologie bêta-amyloïde, une caractéristique de la maladie d’Alzheimer. Cependant, les symptômes de la MCJ auraient masqué tout signe d’Alzheimer chez ces personnes de leur vivant, de sorte que les médecins ne pouvaient pas être sûrs des effets de cette pathologie.

Cette dernière étude se concentre sur huit personnes qui n’ont pas développé la MCJ après leur traitement par c-hGH. Cinq d’entre eux ont commencé à présenter des symptômes évoquant une démence liée à la maladie d’Alzheimer entre 38 et 55 ans, qui ont progressé et se sont aggravés avec le temps. Parmi les trois autres, un ne présentait aucun symptôme, un autre présentait quelques symptômes cognitifs mineurs et un répondait aux critères d’un diagnostic de déficience cognitive légèrequi peut parfois évoluer vers la démence.

Étant donné que les patients atteints de la maladie d’Alzheimer étaient si jeunes lorsqu’ils ont commencé à présenter des symptômes, il était peu probable qu’ils souffraient de la forme habituelle de la maladie qui survient chez les personnes âgées. Cinq des patients ont pu fournir des échantillons pour des tests génétiques, ce qui a également permis à l’équipe d’exclure le type héréditaire plus rare de la maladie d’Alzheimer.

Cela n’a laissé qu’une seule conclusion logique à l’équipe : que les protéines bêta-amyloïdes ont été transmises aux patients lorsqu’ils ont reçu leur traitement par c-hGH lorsqu’ils étaient enfants, ce qui les a amenés à développer une pathologie cérébrale de type Alzheimer à la quarantaine.

Des recherches antérieures sur des modèles animaux constituent un précédent pour cette théorie, que l’équipe développe depuis déjà 2015. Une étude menée chez la souris en 2018 a confirmé la possibilité que la bêta-amyloïde puisse agir comme un prion et que son injection puisse entraîner l’accumulation de dépôts de protéines nocifs dans le cerveau.

Mais, et il est très important de le souligner, tout cela ne signifie pas que la maladie d’Alzheimer soit contagieuse.

“La transmission nécessite probablement un contact direct avec le cerveau ou la présence de formes pathogènes circulantes des protéines dans le sang”, professeur de neuropathologie. Seth Amour expliqué précédemment à IFLScience.

Cela a été repris par le professeur John Collinge, auteur principal de la nouvelle étude et directeur de l’Institut des maladies à prions de l’UCL, dans un article déclaration: « Rien ne suggère que la maladie d’Alzheimer puisse se transmettre entre individus lors des activités de la vie quotidienne ou des soins médicaux de routine. Les patients que nous avons décrits ont reçu un traitement médical spécifique, abandonné depuis longtemps, qui consistait à injecter aux patients du matériel dont on sait maintenant qu’il a été contaminé par des protéines liées à la maladie.

Cela signifie que nous avons plus de preuves que jamais que la maladie d’Alzheimer pourrait évoluer de la même manière que la MCJ, du moins dans certains cas.

Bien que les véritables cas iatrogènes de la maladie d’Alzheimer soient probablement très rares, l’équipe affirme qu’il est important de jeter un regard neuf sur les procédures médicales qui pourraient entraîner un risque accru de transmission. Mais surtout, à la lumière des défis liés au traitement et à la prévention de la maladie d’Alzheimer, les résultats pourraient aider les scientifiques à mieux comprendre sa progression et à développer de nouvelles thérapies, ce qui sera sûrement bien accueilli.

L’étude est publiée dans Médecine naturelle.