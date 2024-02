La maladie d’Alzheimer liée à des changements épigénétiques dans les cellules immunitaires en dehors du cerveau : ScienceAlert

Les cellules immunitaires présentes dans le sang des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer présentent des changements subtils dans la façon dont leurs gènes sont lus, ce qui pourrait permettre au corps de se préparer à combattre cette maladie neurodégénérative insidieuse.

Des chercheurs de l’Université Northwestern aux États-Unis ont découvert que des sections d’ADN dans les cellules immunitaires périphériques des patients atteints de la maladie d’Alzheimer se déroulent d’une manière spécifique, exposant des gènes qui pourraient aider à déclencher une réponse à l’intérieur du cerveau.

Alors que de nombreuses recherches se sont concentrées sur le système immunitaire opérant dans ou à proximité du cerveau chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer, étonnamment peu ont été consacrées à l’étude des différences potentielles entre les globules blancs dans le reste du corps.

“Il est possible que ces résultats impliquent la réponse immunitaire périphérique dans le risque de maladie d’Alzheimer”, dit le neurologue David Gate. “Nous ne savons pas encore si ces changements reflètent une pathologie cérébrale ou s’ils précipitent la maladie.”

La maladie d’Alzheimer est une dégénérescence progressive du tissu cérébral, généralement dans les zones essentielles à la mémoire.

Bien que de nombreux gènes aient été impliqués et que les pathologies soient courantes chez les individus diagnostiqués avec la maladie, les chercheurs doivent encore identifier ce qui déclenche la cascade d’effets responsables des dommages, qui peuvent varier d’un individu à l’autre.

L’accent étant de plus en plus tourné vers les changements en dehors du système nerveux, Gate et son équipe de chercheurs ont utilisé la technologie de traduction génétique unicellulaire pour analyser les globules blancs individuels prélevés sur 26 participants en bonne santé et 30 participants atteints de la maladie d’Alzheimer.

Différents globules blancs accomplissent des tâches distinctes dans une réponse immunitaire, qu’il s’agisse de la production ou de la préservation d’anticorps ou de la destruction active d’intrus et d’envahisseurs potentiellement dangereux.

Chaque type de globules blancs étudiés chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer s’est avéré porteur de changements épigénétiques – des modifications de la chimie de l’ADN qui améliorent ou interfèrent avec l’expression d’un ou plusieurs gènes. Dans ce cas, les modifications ont exposé des séquences au sein des chromosomes de la cellule, permettant ainsi de les lire plus facilement.

En examinant de plus près les types de gènes exposés, les chercheurs ont identifié des caractéristiques qui pourraient raisonnablement permettre aux cellules de s’engager d’une manière ou d’une autre dans la pathologie d’Alzheimer.

Par exemple, les grosses cellules blanches appelées monocytes ont constaté des changements en fonction du type de génotype de l’apolipoprotéine E ils possédaient une combinaison de gènes qui peuvent affecter le risque d’un individu de développer la maladie d’Alzheimer.

Curieusement, un type de sang blanc appelé Cellule T CD8 présenté un peu différemment chez les personnes atteintes de cette maladie. Grâce à des changements épigénétiques clés, une protéine membranaire appelée récepteur 3 de la chimiokine à motif CXC (CXCR3) sur ces cellules T se distingue plus clairement chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et guide les cellules vers le cerveau.

La raison pour laquelle les cellules T pourraient fonctionner de cette façon n’est pas claire, bien que le fait que les cellules immunitaires soient généralement tenues à l’écart du cerveau, de peur qu’elles ne causent des problèmes, fournit quelques indices.

“Le cerveau émet un signal indiquant qu’il est endommagé, et les cellules T se dirigent vers ce signal via leur antenne, CXCR”, dit Grille.

“Les cellules T peuvent être très toxiques dans le cerveau, mais nous ne savons pas non plus si ces cellules pourraient tenter de réparer les dommages causés au cerveau.”

Comment et pourquoi ces changements épigénétiques apparaissent est un sujet de recherche future. Pourtant, le fait de savoir qu’ils existent pourrait permettre de mieux comprendre l’évolution de la maladie, voire même de fournir de nouvelles cibles thérapeutiques.

Cette recherche a été publiée dans Neurone.