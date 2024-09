La maladie d’Alzheimer et les maladies cardiaques partagent un lien fondamental curieux : ScienceAlert

Des soupçons grandissants des liens entre maladie de l’artère coronaire (CAD) et la maladie d’Alzheimer ont été confirmés par une nouvelle étude qui a révélé une relation significative entre la maladie neurodégénérative, les graisses dans le sang et sept caractéristiques des maladies cardiaques.

Une enquête plus approfondie a permis d’identifier liens génétiques entre les traits, mettant en évidence des cibles potentielles pour une enquête plus approfondie sur les origines des deux pathologies.

L’équipe de recherche de l’Université Edith Cowan (ECU) en Australie a fouillé dans de grands ensembles de données génétiques pour rechercher des gènes partagés ou des variations génétiques susceptibles d’augmenter le risque de maladie d’Alzheimer, de maladie coronarienne et les concentrations de triglycérides et de lipoprotéines – des graisses impliquées dans le développement de la maladie d’Alzheimer et des maladies cardiaques.

Preuves d’observation Des études sur les liens entre la maladie d’Alzheimer et la maladie coronarienne ont suggéré que les deux maladies pourraient avoir une cause plus profonde. En incluant les lipides dans cette dernière étude, l’équipe espérait obtenir une image plus détaillée de la relation entre la santé cardiaque et la santé cérébrale.

« Il existe de nombreuses preuves issues d’études observationnelles et autres pour étayer un lien entre ces conditions », dit auteur principal Artika Kirby, bioinformaticienne de l’ECU.

« Cependant, les mécanismes biologiques complexes de la maladie d’Alzheimer sont mal compris et sa relation avec les lipides et les caractéristiques de la maladie coronarienne reste non résolue. »

Les résultats de l’analyse statistique suggèrent que certains gènes partagés jouent un rôle dans la maladie d’Alzheimer, les maladies cardiaques telles que l’angine de poitrine et les crises cardiaques, et l’augmentation des concentrations sériques de lipides, notamment de cholestérol et triglycérides.

Cependant, les données ne permettent pas d’établir un lien de cause à effet, à savoir que les facteurs génétiques à l’origine de la maladie d’Alzheimer seraient également à l’origine des maladies cardiaques ou vice versa. Ce qui est démontré, c’est que ces gènes communs pourraient augmenter le risque de ces deux types de maladies.

Cela signifie que nous disposons désormais de plusieurs nouvelles voies biologiques qui peuvent être étudiées pour comprendre les causes profondes de la maladie d’Alzheimer et des maladies cardiaques, ce qui enrichit nos connaissances sur des problèmes tels que l’inflammation dans le corps, qui est associée à la fois à la maladie d’Alzheimer et à la coronaropathie.

« Notre étude a utilisé une approche génétique pour étudier les relations complexes de ces conditions comorbides, offrant de nouvelles perspectives sur leurs fondements biologiques communs à ces conditions », dit Kirby.

On s’attend à ce que environ 139 millions de personnes d’ici 2050, la maladie d’Alzheimer touchera le monde entier. En identifiant les facteurs génétiques critiques, y compris le risque accru associé à la possession de deux copies de le gène APOE4Les chercheurs espèrent améliorer les méthodes de diagnostic actuelles. L’identification de déclencheurs supplémentaires de la maladie d’Alzheimer et des maladies cardiaques pourrait indiquer des moyens de prévenir l’apparition pour les deux conditions.

« Je suis optimiste quant au fait que nos découvertes ouvrent de nouvelles voies de recherche qui ont le potentiel d’améliorer la vie de millions de personnes dans le monde entier », dit Kirby.

La recherche a été publiée dans le Journal international des sciences moléculaires.