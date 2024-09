Les gènes que vous héritez de vos parents peuvent non seulement influencer si vous développez la maladie d’Alzheimer … [+] mais aussi quand. Getty Images

Les gènes hérités de vos parents peuvent non seulement influencer le développement de la maladie d’Alzheimer, mais aussi le moment où elle se déclare. Bien que des antécédents familiaux de démence ne garantissent pas que vous développerez des symptômes plus tard dans la vie, de nouvelles recherches suggèrent que le risque peut être plus élevé selon le parent atteint. Cela soulève la question suivante : la maladie d’Alzheimer est-elle plus susceptible d’être héritée de la mère ou du père ?

Pour répondre à cette question, les enquêteurs de École de médecine de Harvard L’étude a recruté plus de 4 000 adultes cognitivement normaux âgés de 65 à 85 ans aux États-Unis, au Canada, au Japon et en Australie. Les participants ont été invités à indiquer si et à quel âge l’un des parents avait développé la maladie d’Alzheimer ou d’autres formes de démence. Les résultats ont indiqué que le risque était plus élevé lorsque la mère, plutôt que le père, était touchée.

Le groupe avait déjà signalé que les mères diagnostiquées avec la maladie d’Alzheimer après 65 ans étaient plus susceptibles d’avoir des enfants qui développeraient également des symptômes tardifs. Ce n’était toutefois pas le cas des pères. Le risque de développer une maladie d’Alzheimer tardive chez les personnes dont le père était atteint était comparable à celui d’une personne n’ayant aucun antécédent familial de démence.

Cette étude a examiné comment les cerveaux des personnes dont les parents étaient atteints de la maladie peuvent différer, même en l’absence de symptômes cognitifs. Conformément aux résultats précédents, Seto et al. ont constaté que les personnes dont la mère était atteinte de la maladie étaient plus susceptibles de présenter une accumulation accrue de plaques bêta-amyloïdes dans le cerveau, une caractéristique connue de la maladie d’Alzheimer. Parmi les personnes dont le père était atteint de la maladie, cependant, la prévalence accrue de ces protéines toxiques n’était apparente que si leur père avait une maladie d’Alzheimer à début précoce.

Pourquoi cette différence entre les gènes hérités de la mère et ceux du père ? Chaque parent contribue de manière égale aux gènes de son enfant, qui sont organisés en 23 paires de chromosomes, ou paquets d’ADN. Cela comprend deux chromosomes sexuels, un de chaque parent, qui déterminent si l’enfant est biologiquement une femme ou un homme. Alors que les femmes ont deux chromosomes X, les hommes ont un chromosome X et un chromosome Y. Quel que soit le sexe biologique, un chromosome X sera toujours transmis par la mère. Aujourd’hui, de plus en plus d’études suggèrent qu’il pourrait y avoir des différences spécifiques au sexe dans le chromosome X qui augmentent le risque de maladie d’Alzheimer. Les chercheurs spéculent que le chromosome X hérité de la mère pourrait être plus vulnérable aux changements épigénétiques qui activent et désactivent des gènes spécifiques. De plus, chez les filles qui ont deux chromosomes X, il existe une différence entre les chromosomes X et les chromosomes Y. preuve Les gènes du chromosome X transmis par le père sont inactivés ou silencieux. Par conséquent, les mutations du chromosome X hérité du père peuvent avoir peu ou pas d’impact sur l’enfant. Le mécanisme exact de ces différences liées au sexe dans la maladie d’Alzheimer n’a cependant pas été découvert.

Une autre théorie évoque des mutations de l’ADN mitochondrial. Responsables de l’alimentation de la cellule, les mitochondries contiennent leur propre ensemble d’instructions génétiques, distinctes des gènes qui nous définissent. Il est intéressant de noter que ces instructions semblent être transmises directement par la mère. Par conséquent, toute mutation dans les gènes mitochondriaux d’une mère pourrait être transmise à sa progéniture. Le dysfonctionnement mitochondrial est de plus en plus associé à des changements dans le cerveau qui peuvent contribuer à la maladie d’Alzheimer. Cependant, des études supplémentaires sont nécessaires pour comprendre comment les mutations de l’ADN mitochondrial sont transmises.

La mère n’est peut-être pas entièrement responsable. Seto et ses collègues reconnaissent que plusieurs influences sociologiques ont pu influencer leurs conclusions. Les générations précédentes de femmes vivaient généralement beaucoup plus longtemps que les hommes. Il est possible que peu d’hommes aient vécu assez longtemps pour développer des symptômes de démence. Néanmoins, ces résultats nous rapprochent un peu plus de la percée du mystère de la transmission de la maladie d’Alzheimer. Comprendre dans quelle mesure l’histoire parentale joue un rôle pourrait en révéler beaucoup plus sur ses mécanismes sous-jacents.