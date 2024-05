La maladie d’Alzheimer a des conséquences financières bien avant le diagnostic, selon une étude

La recherche s’ajoute à un nombre croissant de travaux documentant ce que de nombreux patients atteints de la maladie d’Alzheimer et leurs familles savent déjà : la prise de décision, y compris en matière financière, peut commencer à se détériorer bien avant qu’un diagnostic ne soit posé ou même suspecté. Les personnes qui commencent à souffrir d’un déclin cognitif peuvent manquer des paiements, faire des achats impulsifs ou investir dans des investissements risqués qu’elles n’auraient pas envisagés avant la maladie.

« Il ne s’agit pas seulement d’oublier, mais notre tolérance au risque change », a déclaré Lauren Hersch Nicholas, professeur à la faculté de médecine de l’Université du Colorado qui a étudié l’impact de la démence sur les finances des gens. « Il peut sembler soudainement judicieux de déplacer un portefeuille financier diversifié vers des actions recommandées par quelqu’un. »

Les personnes aux premiers stades de la maladie sont également vulnérables aux escroqueries et à la fraude, a ajouté le Dr Nicholas, qui n’a pas participé à l’étude de la Fed de New York. Dans un article publié l’année dernièreelle et plusieurs co-auteurs ont découvert que les personnes susceptibles de développer une démence voyaient la richesse de leur ménage diminuer au cours de la décennie précédant le diagnostic.

Les problèmes ne feront probablement que s’aggraver à mesure que la population américaine vieillit et que de plus en plus de personnes développent la démence. L’étude de la Fed de New York estime qu’environ 600 000 délits surviendront au cours de la prochaine décennie en raison de troubles de la mémoire non diagnostiqués.

Cela sous-estime probablement l’impact, affirment les chercheurs. Leurs données incluent uniquement les problèmes qui apparaissent dans les rapports de crédit, tels que les retards de paiement, et non l’éventail beaucoup plus large d’impacts financiers que les maladies peuvent provoquer. Wilbert van der Klaauw, économiste de la Fed de New York et autre auteur de l’étude, a déclaré qu’après que sa mère ait reçu un diagnostic de maladie d’Alzheimer, sa famille a découvert des contraventions de stationnement et des infractions au code de la route qu’elle leur avait cachées.