La maladie affectant 48 personnes à l’école à charte reste inexpliquée

HANOVER, Pennsylvanie (AP) – Les autorités disent qu’elles ne savent toujours pas ce qui a causé la maladie de plusieurs dizaines d’enfants et d’adultes dans une école de l’est de la Pennsylvanie la semaine dernière, provoquant une évacuation.

Le chef Scott Van Why du service d’incendie volontaire du canton de Hanover a déclaré dimanche à The (Allentown) Morning Call que les tests de l’air n’avaient rien révélé pour expliquer ce qui avait affecté 48 enfants et adultes vendredi à la Lehigh Valley Academy Regional Charter School.

Des intervenants d’urgence ont été envoyés à l’école après que près d’une douzaine de personnes ont été signalées malades dans l’un des trois bâtiments. Les responsables ont déclaré que le bâtiment, qui abrite des élèves de la septième à la douzième année, a été évacué “par prudence”, mais les opérations normales se sont poursuivies dans d’autres bâtiments où les élèves plus jeunes sont enseignés.

Susan Mauser, PDG de la Lehigh Valley Academy Regional Charter School, a déclaré que la plupart des personnes emmenées dans les hôpitaux pour évaluation avaient été libérées vendredi soir, a rapporté LehighValleyLive.com.

Les responsables des incendies et des matières dangereuses ont vérifié la présence d’oxygène, de monoxyde de carbone, de fluorure d’hydrogène et de gaz inflammables et les ont tous trouvés dans des plages normales, a déclaré Mauser. Une inspection visuelle des matières dangereuses n’a également rien révélé et l’unité CVC s’est avérée fonctionner correctement, a-t-elle déclaré.

Le propriétaire du bâtiment devait faire venir des spécialistes de la qualité de l’air dans les prochains jours pour évaluer davantage le bâtiment, a déclaré Mauser.

L’école à charte compte 1 825 élèves qui viennent de 16 districts scolaires de la région.

The Associated Press