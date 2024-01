La majorité sans veto du conseil municipal de Minneapolis soutient la résolution controversée entre Israël et le Hamas

Une majorité sans veto du conseil municipal de Minneapolis a soutenu mardi un appel à un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas – et à la fin de l’aide militaire américaine à Israël.

La résolution symbolique, qui a été applaudie par une coalition de groupes locaux soutenant les droits des Palestiniens, a été adoptée par 9 voix contre 3 et une abstention lors d’une réunion des membres du conseil réunis en commission. Un vote final sur la résolution est attendu jeudi matin.

“La défense de l’humanité est un projet partagé”, a déclaré la vice-présidente du Conseil, Aisha Chughtai, principale marraine de la résolution. Elle a reconnu que le conseil n’avait peut-être que peu de pouvoir pour réprimer la violence persistante, mais “nous avons le pouvoir de dire quelque chose à ce sujet”.

L’accès à la salle du conseil et à la salle de débordement était plafonné lorsqu’il atteignait la capacité prévue par le code de prévention des incendies et les tensions étaient fortes au point que les militants pourraient perturber les débats. Mais les manifestants, tant pour que contre la résolution, se sont montrés d’un civisme impeccable. L’absence d’une seule interruption, hormis quelques applaudissements modérés pendant près d’une heure et demie de débat, contraste avec la première réunion du conseil au début du mois, lorsque la résolution a été présentée et que des militants anti-israéliens ont scandé et crié plusieurs voix du conseil. les députés s’y opposent. Mardi, bon nombre de ces mêmes personnes ont plutôt levé leurs mains, paumes vers le haut et teintes en rouge sang, pour exprimer leur objection silencieuse.

Ce que dit la résolution

En son coeur, La résolution demande aux dirigeants des États et du gouvernement fédéral de faire quatre choses :

Appelez à un cessez-le-feu immédiat et permanent, ainsi qu’à une aide humanitaire. Soutenir la fin du financement militaire américain en faveur d’Israël, « et la fin de l’argent des contribuables américains contribuant à une catastrophe humanitaire et à des pertes de vies humaines ». Garantir la libération de tous les otages israéliens pris par le Hamas. Assurer la libération de « des milliers de Palestiniens détenus indéfiniment sans motif ni jugement dans les prisons militaires israéliennes ».

Le deuxième point est un échec pour de nombreux groupes juifs importants, selon Steve Hunegs, directeur exécutif du Conseil des relations avec la communauté juive du Minnesota et des Dakotas.

Mais au-delà de cela, le préambule de la résolution fournit une « présentation unilatérale » des faits, a-t-il ajouté, notant qu’il ne mentionne pas violences sexuelles utilisées par le Hamas contre les femmes israéliennesou, bien qu’il fasse référence à l’allégation de génocide par Israël formulée par l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de Justice, il omet de prendre en compte la défense d’Israël.

Comment ils ont voté

La résolution est la première mesure faisant la une des journaux prise par le conseil nouvellement assermenté, qui est désormais contrôlé par une majorité progressiste élue en novembre qui revient à la gauche politique du maire Jacob Frey et à un groupe de démocrates relativement modérés.

La plupart des votes de mardi étaient encore plus déséquilibrés que cela.

Le président du Conseil Elliott Payne, Chughtai et les membres du Conseil Robin Wonsley, Jeremiah Ellison, Jamal Osman, Katie Cashman, Andrea Jenkins, Jason Chavez et Aurin Chowdhury ont voté en faveur.

Les membres du conseil Michael Rainville, LaTrisha Vetaw et Linea Palmisano ont voté contre. Palmisano et Rainville ont déclaré qu’ils auraient pu soutenir une résolution plus restrictive appelant à un cessez-le-feu, mais ni l’un ni l’autre n’ont proposé de changement.

…