La majorité républicaine à la Chambre des représentants est en danger. Mais il ne s’attend pas à ce qu’un arrêt l’enlève

Certains des plus vulnérables Les législateurs du GOP ont tiré la sonnette d’alarme qu’un gouvernement la fermeture pourrait constituer une menace pour leur mince, cinq–majorité des sièges à la Chambre.

« C’est le genre de situation difficile. … Vous mettez en difficulté l’un de ces sièges pivotants en Californie et à New York. Et nous ne pouvons tout simplement pas avoir cela. Nous devons gagner ces sièges, puis reprendre trois ou quatre sièges supplémentaires et avoir une plus grande majorité d’ici 2025 », a déclaré le représentant French Hill, R-Ark., a déclaré à un animateur de radio conservateur Hugues Hewitt Mardi matin.

Mais en coulisses, les républicains pensent que les électeurs pourraient leur pardonner de ne pas avoir financé le gouvernement à temps pour éviter une fermeture. Même s’ils font face aux premières publicités de la campagne démocrate critiquant les membres du district du champ de bataille à cause du chaos à Washington, les républicains se réjouissent du fait qu’il reste plus d’un an avant novembre 2024 et d’un historique qui montre que les électeurs passent rapidement à autre chose après de tels arrêts. Ils auront peut-être encore des élections difficiles, mais ils ne s’attendent pas à ce que le confinement y joue un rôle majeur.

« Nous sommes encore très loin des élections de l’année prochaine », a déclaré un stratège républicain à NBC News.

« Même si nous nous attendons à des souffrances politiques à court terme, vous savez, dans l’esprit des électeurs, notre mémoire est courte », a ajouté le stratège.

Des groupes alignés sur les démocrates ont ciblé des législateurs républicains vulnérables dans des publicités télévisées à propos de la fermeture.

«Au moment où la classe moyenne se remet sur pied, Juan Ciscomani veut nous couper l’herbe sous le pied. Il s’est rangé du côté des républicains du MAGA qui ont menacé de fermer le gouvernement », explique un narrateur. dans une seule annonce ciblant le représentant du premier mandat Juan Ciscomani, R-Arizona, qui représente le président d’un district Joe Biden gagné de justesse en 2020.

« Les républicains ont montré à maintes reprises qu’ils étaient incapables de gouverner. La menace d’une fermeture du gouvernement est un autre exemple parfait du dysfonctionnement des Républicains pour le peuple américain », a déclaré CJ. Warnke, directeur des communications du House Majority PAC, le super PAC démocrate, s’est concentré sur l’élection des démocrates au Congrès.

Deux républicains occupant des sièges pivotants – les représentants Marc Molinaro et Mike Lawler de New York – déclarent qu’ils sont ouverts à presque tout pour éviter une fermeture du gouvernement, y compris travailler avec les démocrates et contourner le président Kevin McCarthy pour approuver une mesure de financement à court terme.

Qu’elles contribuent ou non à mettre fin à l’impasse du financement gouvernemental, de telles déclarations bruyantes de Molinaro et Lawler, ainsi que ceux de leurs collègues le nouveau représentant Anthony D’Esposito, RN.Y., et d’autres républicains vulnérables de la Chambre pourraient les aider à s’attirer les faveurs des électeurs, même en cas de fermeture.

« Nous avons eu une réunion à la fin de la semaine dernière, probablement vendredi, dans mon bureau, avec des républicains du district de Biden qui sont très déterminés à garantir que ce pays et notre gouvernement ne ferment pas », a déclaré D’Esposito. dit à C-SPAN mercredi.

« C’est très important pour nous. Ce pays ne peut pas se permettre d’être fermé », a déclaré D’Esposito.

Le représentant Don Bacon, R-Neb., dont Biden a remporté le district en 2020, a fait écho à D’Esposito.

« Nous ne voulons pas fermer, alors je ferais ce que nous pouvons. Nous devrions empêcher une fermeture. C’est l’essentiel », a déclaré Bacon aux journalistes au Capitole mercredi.

« Ils communiquent actuellement directement avec les électeurs de nos circonscriptions. Donc, vous savez, c’est une stratégie et ils anticipent toute attaque politique potentielle. Et ce faisant, ils se mettent au-dessus des calomnies », a déclaré le stratège du GOP.

Le L’idée selon laquelle les Républicains des districts swing ne seront pas aussi vulnérables aux attaques liées à la fermeture dans un an est étayée par les données des fermetures antérieures du gouvernement, avant les élections de 2014 et 2018.

En septembre 2013, le gouvernement a été paralysé pendant 16 jours sous une Chambre dirigée par les Républicains. L’année suivante, seuls trois candidats républicains sortants à la Chambre des représentants ont cherché à être réélus. ont perdu leurs courses aux élections générales au milieu d’une vague GOP. Dans le même temps, 10 députés démocrates sortants ont perdu leurs élections générales.

En janvier 2018, le gouvernement a été paralysé pendant deux jours, toujours sous une Chambre dirigée par les Républicains. En novembre suivant, les titulaires républicains de la Chambre des représentants du 21 ont perdu leur place aux élections générales.

Il existe cependant peu de preuves que les électeurs ont puni ces membres uniquement pour leur rôle dans la fermeture du gouvernement. Ce fut une année électorale de vague pour les démocrates et largement considérée comme un référendum sur les deux premières années de l’administration Trump.

Et, pour la première fois depuis plus d’une décennie, une majorité d’électeurs n’ont pas désigné l’économie comme leur principale préoccupation lors des sondages à la sortie des urnes à mi-mandat.

Au lieu de cela, les électeurs ont voté en pensant aux soins de santé et à l’immigration.

Pour les législateurs comme Molinaro, Lawler et les autres nouveaux républicains des districts swing de New York, les stratèges pensent que l’immigration sera une question particulièrement importante pour les électeurs.

« Regardez la crise des migrants à New York. C’est un problème majeur pour nos membres vulnérables de New York, car ils ne peuvent nier que la crise frontalière s’étend désormais partout aux États-Unis. Et [Democrats have] a été mis dans un tel pétrin que cela permet aux membres du swing district de New York d’être le seul visage de la raison dans l’État », a déclaré le stratège républicain.

Pourtant, les démocrates voient une opportunité de Ciblez les républicains des districts swing en liant les menaces de fermeture aux problèmes qui intéressent le plus les électeurs.

« Les électeurs votent évidemment sur des questions de cuisine, mais je pense que la fermeture est un exemple de la façon dont les républicains n’ont pas la priorité sur aucun de ces types de choses », a déclaré Warnke.

Un militant républicain national a largement rejeté ces affirmations, réitérant que la fermeture pourrait très bien n’être qu’une distraction à court terme.

« Est-ce un problème à court terme ? Absolument. Chaque jour où nous parlons de Joe Biden, nous gagnons. Chaque jour où nous menaçons de fermer le gouvernement… nous ne gagnons pas », a déclaré le membre du Parti républicain.

Mais les élections de 2024 n’auront pas lieu à court terme – et les Républicains espèrent que tout arrêt sera bien derrière lui au moment où il se produira.