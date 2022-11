La majorité en Angleterre et au Pays de Galles ne s’identifie plus comme chrétienne, selon le recensement

LONDRES – Pour la première fois, moins de la moitié de la population d’Angleterre et du Pays de Galles se considère désormais comme chrétienne, révèlent de nouvelles personnalités gouvernementales, dans un profond changement démographique qui produit une Grande-Bretagne beaucoup plus laïque et diversifiée.

Le monarque britannique, aujourd’hui roi Charles III, est « le défenseur de la foi et le gouverneur suprême de l’Église d’Angleterre », et 26 évêques d’église siègent à la Chambre des lords du Parlement, où ils votent des lois.

« Pas de religion » était la deuxième réponse la plus courante, passant à 37 % (22,2 millions de personnes) contre 25 % (14,1 millions) en 2011. Les chiffres pour l’Écosse viendront plus tard.

Cottrell a vu les chiffres non pas comme une défaite mais définitivement comme un défi, ajoutant que “d’autres enquêtes montrent systématiquement comment les mêmes personnes recherchent toujours la vérité et la sagesse spirituelles et un ensemble de valeurs à respecter”.

La réponse au recensement était volontaire et la question, elle aussi, était large : « quelle est votre religion ? Les experts ont averti que de nombreux répondants pourraient avoir des opinions religieuses ou des croyances spirituelles non prises en compte par l’enquête.

Les résultats du recensement, cependant, sont visibles pour tous ceux qui assistent à un service dominical en Angleterre. Le nombre de fidèles dans de nombreux contextes est en baisse et les participants biaisent les personnes âgées. Et dans les grandes villes, de nombreux bâtiments religieux ont été convertis en centres communautaires et artistiques, en salles de concert et même en condos.