L’utilisation croissante de l’intelligence artificielle dépasse l’éducation aux médias, selon un rapport australien

Selon une étude publiée lundi en Australie, l’éducation aux médias des adultes ne suit pas le rythme des progrès rapides de l’intelligence artificielle générative (IA). Cette tendance rend les internautes de plus en plus vulnérables à la désinformation, ont indiqué les auteurs de l’étude.

L’industrie de l’IA a explosé en 2022 après le lancement du chatbot et assistant virtuel ChatGPT par l’organisation de recherche américaine en IA OpenAI. Le secteur a depuis attiré des milliards de dollars d’investissement, des géants de la technologie comme Google et Microsoft proposant des outils tels que des générateurs d’images et de textes.

Cependant, la confiance des utilisateurs dans leurs propres capacités en matière de médias numériques reste faible, selon le rapport « Adult Media Literacy in 2024 » de l’Université Western Sydney.

Dans un échantillon de 4 442 adultes australiens, on a demandé aux répondants dans quelle mesure ils étaient sûrs d’eux-mêmes pour effectuer une série de 11 tâches liées aux médias qui requièrent des compétences et/ou des connaissances critiques et techniques. En moyenne, les répondants ont déclaré qu’ils ne pouvaient accomplir avec confiance que quatre des 11 tâches.















Les résultats sont « en grande partie inchangé » depuis 2021, lorsque des recherches précédentes ont été menées, note le document.

Selon les données de recherche, la capacité à identifier la désinformation en ligne n’a pas changé du tout. En 2021 et en 2024, seulement 39 % des répondants ont déclaré être sûrs de pouvoir vérifier si les informations trouvées en ligne étaient vraies.

L’intégration récente de l’IA générative dans les environnements en ligne permet « Il est encore plus difficile pour les citoyens de savoir à qui ou à quoi faire confiance en ligne », le rapport a déclaré.

La lenteur de la croissance de l’éducation aux médias est particulièrement préoccupante étant donné la capacité des outils d’IA générative à produire des deepfakes et de la désinformation de haute qualité, selon la professeure associée et auteure de recherche Tanya Notley, citée par la société de médias Decrypt.



« Il est de plus en plus difficile d’identifier les cas où l’IA a été utilisée. Elle va être utilisée de manière de plus en plus sophistiquée pour manipuler les gens avec de la désinformation, et nous pouvons déjà le constater », elle a prévenu.

Pour lutter contre ce phénomène, il faut une réglementation, même si celle-ci se fait lentement, a déclaré Notley.

La semaine dernière, le Sénat américain a adopté un projet de loi visant à protéger les individus contre l’utilisation non consensuelle de leur image dans des contenus pornographiques générés par l’IA. Ce projet de loi a été adopté à la suite d’un scandale impliquant des images pornographiques deepfake de la chanteuse pop américaine Taylor Swift qui s’est répandu sur les réseaux sociaux plus tôt cette année.

Les Australiens privilégient désormais le contenu en ligne comme source d’actualités et d’informations par rapport à la télévision et aux journaux imprimés, note le rapport, ajoutant que cela représente une « une étape importante dans la manière dont les Australiens consomment les médias. »