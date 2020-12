Le Kenya a signalé 94 500 cas de COVID-19 depuis la découverte du premier cas positif à la mi-mars et 1 639 décès.

Plus de 36 000 médecins et infirmières ont entamé une grève il y a 15 jours, et les discussions pour les remettre au travail se sont effondrées aujourd’hui, a déclaré Austine Oduor Otieno, secrétaire générale adjointe du Syndicat kényan des officiers cliniques.