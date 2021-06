La majorité des tireurs indiens liés aux Jeux olympiques de Tokyo sont désormais vaccinés contre le Covid-19

La plupart des tireurs indiens liés aux Jeux olympiques ont reçu mercredi le vaccin COVID-19 à Zagreb, où ils se préparent pour la prochaine extravagance multisports. Les 13 tireurs à la carabine et au pistolet sont actuellement en tournée d’entraînement et de compétition en Croatie, où ils participeront à la Coupe du monde ISSF plus tard ce mois-ci à Osijek, qui sera le dernier événement compétitif avant les Jeux olympiques.

«Aujourd’hui, 23 vaccinations ont été effectuées. 18 étaient la deuxième dose et cinq la première », a déclaré une source de la National Rifle Association of India (NRAI).

Les tireurs ont reçu le vaccin Covishield, fabriqué conjointement par AstraZeneca et le Serum Institute of India. « Je pense qu’à part Rahi (Sarnobat), Saurabh (Chaudhary) et Deepak (Kumar), tous sont vaccinés maintenant. »

De nombreux tireurs, entraîneurs et officiels du contingent indien à destination des Jeux olympiques ont reçu leur première dose de vaccin COVID-19 dans les villes le 6 mai.

L’Inde aligne une équipe de tir record de 15 membres aux Jeux olympiques de Tokyo, qui doivent se tenir du 23 juillet au 8 août. Avant la Coupe du monde, les tireurs indiens ont participé en tant qu’invités au Championnat d’Europe récemment conclu, qui s’est tenu à Osijek.

