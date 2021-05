Le conseiller en santé de la Maison Blanche, Anthony Fauci, a été surnommé un héros américain par la Première Dame Jill Biden, mais une majorité de républicains interrogés par YouGov disent que l’expert en maladies infectieuses a «blessé» les États-Unis plus qu’il n’a aidé.

Un nouveau sondage Yahoo! / YouGov n’a fait que prouver à quel point Fauci est devenu polarisant aux États-Unis. Alors qu’il reste impliqué dans la réponse du pays à Covid-19 et continue d’être diffusé dans les journaux télévisés, Fauci met également en colère les critiques républicains, qui l’accusent de faire volte-face sur des questions clés de l’ère de la pandémie, telles que le soutien aux mandats de masque.

Demandé si Fauci a « faire mal » ou alors « aidé » aux États-Unis plus pendant la pandémie, 46% des répondants ont dit qu’il avait aidé, tandis que 30% préféraient «blesser». Un autre 24% étaient « pas certain. »





Parmi les républicains, cependant, les opinions négatives sur le Fauci ont augmenté, 61% affirmant qu’il « faire mal » le pays plus et seulement 22% disent qu’il « aidé. »

Ramenée aux opinions des électeurs de Trump, la popularité du Fauci diminue encore plus, 71% déclarant le critique vocal de Trump « faire mal » le pays.

Malgré la nature polarisante de Fauci, les responsables de la Maison Blanche semblent complètement soutenir l’expert en santé, certains ignorant même qu’il a même autant de critiques.

Lors d’une visite à l’hôpital national des enfants de Washington, DC avec Fauci, Jill Biden l’a félicité comme un «Héros américain.»

«Avez-vous rencontré notre héros américain?» Biden a demandé au personnel de l’hôpital à un moment donné lorsqu’il faisait référence à Fauci.

Plus tard, en parlant, Biden a affirmé, «Je pense que tout le monde en Amérique aime le Dr Fauci.»





Le Fauci a fait face à une nouvelle vague de critiques récemment après que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont annoncé un renversement de ses directives de masquage, conseillant aux personnes entièrement vaccinées de s’abstenir de prendre des distances sociales et de se masquer à l’intérieur ou à l’extérieur, à l’exception des entreprises qui le mandatent. et dans des situations comme dans les transports publics.

Fauci, un fervent partisan des masques, a également changé de position, bien qu’il ait précédemment déclaré que des mandats de masque pourraient être en place jusqu’à la fin de l’année prochaine et qu’il a eu des échanges passionnés avec des critiques comme le sénateur Rand Paul (R-Kentucky) sur l’importance de la vaccination. les gens continuent de porter des masques.

Selon le sondage YouGov, seuls 28% des républicains pensent que les personnes non vaccinées devraient continuer à se couvrir à l’intérieur, tandis que 66% des démocrates disent qu’ils devraient le faire.

