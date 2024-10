La majorité des propriétaires immobiliers du centre-ville de Ventura souhaitent la réouverture de Main Street

Le conseil municipal de Ventura a discuté mardi des résultats d’une enquête du centre-ville qui a montré que la majorité des propriétaires aimeraient voir Main Street rouvrir aux véhicules, tandis que plus de la moitié des propriétaires d’entreprises souhaitent la maintenir fermée. Les résultats de l’enquête aideront le conseil à prendre sa décision finale sur la zone piétonne le mois prochain.

La rue principale a été fermée à la circulation automobile depuis juin 2020pendant la pandémie de COVID-19. Cinq pâtés de maisons, de la Mission Basilique San Buenaventura à Fir Street, sont fermés aux voitures. Un pâté de maisons de South California Street, entre les rues Main et Santa Clara, fait également partie du programme connu sous le nom de Main Street Moves.

L’objectif était de rendre le centre-ville plus convivial pour les piétons et d’aider les magasins et les restaurants en difficulté. Mais la fermeture est devenue controversée, certains affirmant qu’elle a nui à certaines entreprises.

La ville a mené une enquête en ligne du 12 septembre au 4 octobre pour demander aux propriétaires immobiliers et d’entreprises s’ils souhaitaient que le quartier de Main Street reste fermé, soit rouvert ou ait une alternative hybride. Plus de 90 % des propriétaires fonciers et plus de 60 % des propriétaires d’entreprises ont répondu au sondage.

Parmi les propriétaires fonciers de la zone touchée, 60 % préféraient que la rue principale soit rouverte aux voitures, selon une première requête. 34,3 % supplémentaires souhaitaient sa fermeture.

Près de 53 % des commerçants préfèrent toutefois garder la rue fermée, tandis que plus de 44 % souhaiteraient sa réouverture. Le l’enquête comprenait d’autres donnéesy compris les préférences après que des informations supplémentaires ont été fournies.

Zones de restauration extérieures en décembre 2021 le long de la rue Main, dans le centre-ville de Ventura, car certaines parties de la rue restent fermées aux véhicules. Le conseil municipal de Ventura a discuté d’une enquête sur la fermeture avant une décision le mois prochain.

Au cours de la réunion de mardi, 24 résidents, propriétaires d’entreprises et propriétaires fonciers se sont prononcés pour et contre le maintien de la rue Main fermée.

« Les résultats de l’enquête n’étaient absolument clairs dans aucune direction, ce qui laisse la décision entre vos mains si vous décidez d’ouvrir la rue », a déclaré Christy Weir, ancienne membre du conseil municipal de Ventura. « Si vous décidez de rouvrir la rue, il est très probable que la circulation automobile n’aidera pas les entreprises en faillite et que nous aurons sacrifié l’élan que nous avons acquis au profit d’un centre-ville encore plus prospère, unique et communautaire. »

Le maire Joe Schroeder a déclaré qu’il souhaitait personnellement que la rue Main soit fermée, mais qu’il voterait comme maire.

« Main Street est lente pendant la semaine. C’est vrai », a-t-il déclaré. « J’ai du mal quand la majorité des propriétaires souhaitent sa réouverture, alors je garde l’esprit ouvert. »

Une décision finale concernant le programme devrait être prise lors de la réunion du conseil du 12 novembre.

Un groupe de propriétaires intente une action en justice pour rouvrir les rues du centre-ville de Ventura aux véhicules. Dans un procès intenté le 11 mars contre la ville, le groupe allègue que l’interdiction des véhicules a entraîné une perte de locataires commerciaux, une augmentation du vandalisme et une augmentation des coûts d’exploitation. Une audience est prévue pour le 31 octobre à 10 heures devant la Cour supérieure du comté de Ventura.

Dans une autre action :

Les membres du Conseil ont donné leur approbation finale à une ordonnance visant à réglementer la vente sur trottoir. Les règles exigent que les vendeurs ambulants obtiennent une attestation de taxe professionnelle et un permis d’exploitation spécial qui doivent être affichés. Les réglementations limitent également le moment et le lieu où les vendeurs peuvent opérer et établissent une série d’amendes croissantes pour les contrevenants. L’ordonnance, qui entre en vigueur 30 jours après son adoption, ne s’applique pas aux food trucks.

Le conseil a également approuvé la délivrance de obligations exonérées d’impôt pour un projet de logement abordable de 57 logements nommé College Community Courts, situé au 4300 Telegraph Road, près du Ventura College.

