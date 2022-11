La majorité des propriétaires américains de biens immobiliers canadiens ont acheté après l’interdiction

TORONTO-

Un nouveau rapport de Royal LePage montre que 75 % des citoyens américains vivant dans des villes frontalières et possédant des propriétés récréatives au Canada ont fait leur achat après que le gouvernement fédéral a annoncé sa prochaine interdiction des acheteurs étrangers.

L’interdiction de deux ans s’appliquera aux citoyens non canadiens et aux résidents non permanents et devrait entrer en vigueur le 1er janvier.

Parmi les citoyens américains qui ont acheté des propriétés récréatives canadiennes à la suite de l’annonce, 77 % disent avoir été incités à acheter avant la fin de cette année en raison des impacts potentiels de l’interdiction.

Alors que les maisons de vacances devraient être exemptées de l’interdiction, Royal LePage affirme que l’enquête auprès de 1 506 citoyens américains montre que la mesure a eu un impact “significatif” sur certaines intentions d’achat.

Environ 70 % des personnes interrogées entre le 8 et le 14 novembre disent qu’eux-mêmes ou leur conjoint ont la citoyenneté canadienne et au moins 43 % possédaient une propriété récréative en Ontario.

Environ 40 % possèdent une propriété récréative au Québec, 35 % dans le Canada atlantique, 32 % en Colombie-Britannique, 17 % en Alberta et 16 % en Saskatchewan et au Manitoba.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 29 novembre 2022.