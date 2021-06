La majorité des patients hospitalisés COVID-19 aux États-Unis désormais non vaccinés, plus jeunes

Au Minnesota, le système HealthPartners a connu une « baisse abrupte » des hospitalisations liées au COVID-19, explique le Dr Mark Sannes, médecin spécialiste des maladies infectieuses et directeur médical principal du système, qui gère neuf hôpitaux et plus de 55 cliniques. Maismaintenant, presque tous les patients admis qu’il voit ne sont pas vaccinés.

« Moins de 1% de nos patients COVID hospitalisés sont vaccinés »,il a dit.

Dans l’Ohio, au University Hospitals Cleveland Medical Center, seulement 2% des patients COVID-19 admis au cours du mois dernier ont été vaccinés, a déclaré le Dr Robert Salata, médecin en chef de l’hôpital.

Et à Sanford Health, qui gère 44 centres médicaux et plus de 200 cliniques dans les Dakotas, le Minnesota et l’Iowa, moins de 5% des 1 456 patients admis avec COVID-19 jusqu’à présent cette année ont été entièrement vaccinés, a déclaré la porte-parole Angela Dejene.

La baisse des taux de COVID-19 à travers les États-Unis masque une dure réalité – l’écrasante majorité des personnes malades et hospitalisées aujourd’hui ne sont pas vaccinées, tandis que les personnes vaccinées sont extrêmement rares.

Les hôpitaux des États avec les taux de vaccination les plus bas ont tendance à avoir plus de patients COVID-19 dans les unités de soins intensifs, selon les données hospitalières collectées la semaine dernière par le ministère de la Santé et des Services sociaux et les taux de vaccination publiés par les Centers for Disease Control and Prevention. .

Le Wyoming, le Missouri, l’Arkansas et l’Idaho ont actuellement le pourcentage le plus élevé de patients COVID-19 en moyenne dans leurs unités de soins intensifs ; ces États ont tous vacciné moins de 40 % de leur population.

Les centres médicaux disent qu’il y a aussi un changement évident dans l’âge de leurs patients les plus malades, car les personnes âgées sont beaucoup plus susceptibles d’être vaccinées que plus jeune.

« Nous voyons tous la même chose – lorsqu’une personne tombe malade et se présente à l’hôpital, elle est beaucoup plus susceptible d’être jeune et non vaccinée », a déclaré le Dr Robert Wachter, professeur et directeur du département de médecine de la Université de Californie, San Francisco.

Cathy Bennett, présidente-directrice générale de la New Jersey Hospital Association, a déclaré que la situation était la même dans son état.

« Alors que les vaccinations contre le COVID se sont déployées dans le New Jersey, il y a eu un changement majeur dans l’âge des patients admis à l’hôpital », a déclaré Bennett. « Contrairement au printemps dernier, lorsque les 65 ans et plus représentaient la majorité des hospitalisations, nous voyons maintenant plus de jeunes hospitalisés avec COVID. »

Dans l’Ohio, Salata a déclaré que le changement devrait être rassurant, montrant que les vaccins fonctionnent.

« Cela envoie un message très fort aux personnes hésitantes parce que les données parlent d’elles-mêmes », a-t-il déclaré.

‘Ce n’est pas tout à propos de toi’

Les médecins disent qu’il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens ne sont pas encore vaccinés. Il y a les hésitants, qui ont encore des questions et sont parfois en proie à la désinformation, et les opposés, qui nourrissent souvent des sentiments anti-gouvernementaux ou anti-science.

« Nous avons eu un peu de succès lorsque nous leur avons parlé en tête-à-tête. Nous pouvons leur donner les informations dont ils ont besoin pour prendre leur décision », a déclaré le Dr Gerald Maloney, médecin-chef de l’hôpital. au réseau de santé Geisinger, qui gère neuf hôpitaux en Pennsylvanie.

Certains n’ont toujours pas facilement accès au vaccin, soit parce qu’il n’est pas disponible à proximité, soit parce qu’ils ne peuvent pas s’absenter du travail.

Et tandis que le gouvernement américain a payé tous les vaccins et vaccinations afin que personne ne soit inculpé, d’autres craignent de devoir payer pour une injection, a déclaré Maloney.

La semaine dernière, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra, a précisé dans une lettre que les prestataires ne peuvent pas facturer les patients pour les vaccins COVID-19.

Il y a encore beaucoup de travail à faire pour créer la confiance nécessaire pour que ces groupes adoptent la vaccination, a déclaré Maloney.

« Les gens qui disent : ‘C’est mon corps, mon choix ?’ Eh bien, il ne s’agit pas que de vous », a-t-il déclaré. « C’est aussi à propos des gens qui vous entourent. »

À ce stade, chaque vaccination est une victoire, une personne de plus qui ne peut pas transmettre le virus. C’est particulièrement vrai dans les familles où les enfants ne peuvent pas être vaccinés et sont toujours à risque.

À l’hôpital pour enfants d’Akron dans l’Ohio, « nous n’avons vu aucun enfant qui a été admis à l’hôpital et qui a été vacciné », a déclaré le Dr Michael Bigham, intensiviste pédiatrique dans l’unité de soins intensifs.

Chez les enfants de 11 ans et moins, qui ne peuvent pas encore se faire vacciner, le fait de faire vacciner les membres de la famille les empêche d’aller à l’hôpital et les protège contre le MIS-C, le syndrome inflammatoire multisystémique qui peut être une séquelle rare mais dangereuse d’un COVID -19 infection chez les enfants.

« La plupart des enfants que nous voyons à l’hôpital avec COVID ou MIS-C avaient COVID dans leur foyer, peut-être un parent ou un grand-parent, et la plupart de ces personnes n’avaient pas été vaccinées », a-t-il déclaré.

Le message des agents de santé est unanime : ils ne voient tout simplement pas beaucoup de personnes vaccinées tomber malades.

Dans le New Jersey, le pourcentage d’hospitalisations liées au COVID-19 chez les 18 à 29 ans a augmenté de 58% depuis le début de l’année. En comparaison, le pourcentage d’hospitalisations liées au COVID-19 parmi le groupe d’âge des 65 ans et plus – avec un taux de vaccination à l’échelle de l’État de plus de 80 % – a diminué de 31,2 %.

Les chiffres ne sont pas une coïncidence, a déclaré Bennett.

« La vaccination », a-t-elle déclaré, « fonctionne dans la prévention des maladies graves liées au COVID ».