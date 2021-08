La majorité des New-Yorkais disent que le gouverneur Andrew Cuomo devrait démissionner au milieu d’un scandale de harcèlement sexuel — RT USA News

59% des New Yorkais – dont la majorité des démocrates de New York – pensent que le gouverneur Andrew Cuomo devrait démissionner de son poste ou être destitué s’il refuse, à la suite d’une enquête sur des allégations de harcèlement sexuel.

Selon un sondage de l’Institut mariste d’opinion publique réalisé mardi soir – à la suite de la publication d’un rapport accablant sur des allégations de harcèlement sexuel – 59% des New-Yorkais disent que Cuomo devrait soit démissionner, soit être destitué.

Seulement 32% sont favorables à ce que le gouverneur poursuive son mandat après l’enquête, qui a conclu qu’il avait harcelé sexuellement 11 femmes.

Bien que les républicains soient sans surprise les plus opposés à Cuomo, 52% des démocrates enregistrés dans l’État pensent qu’il devrait démissionner, avec 48% disant qu’il devrait être destitué s’il refuse.

Dans le même temps, 44% des New-Yorkais pensent également que les actions présumées de Cuomo étaient illégales, tandis que 29% pensent que Cuomo a fait quelque chose de contraire à l’éthique mais pas illégal. Seulement 7% des New-Yorkais pensent que Cuomo n’a rien fait de mal. Le rapport lui-même décrivait le comportement de Cuomo comme « illicite, » mais a déclaré qu’aucune décision n’avait été prise quant à savoir si la conduite « équivaut ou devrait faire l’objet de poursuites pénales ».





En outre, un pourcentage énorme de New-Yorkais est opposé à la candidature de Cuomo pour un autre mandat l’année prochaine, avec seulement 11% en faveur du nouveau gouverneur.

Dans une déclaration, le directeur du sondage mariste, le Dr Lee M. Miringoff, a déclaré : « Le tribunal de l’opinion publique estime que les allégations contre le Gouverneur Cuomo justifient sa destitution. »

« Même s’il survit à ce scandale, ses perspectives de réélection sont au plus bas avec même sa base démocrate le désertant », Miringoff a conclu.

L’enquête indépendante sur les allégations de harcèlement sexuel contre Cuomo, publiée mardi, a conclu que le gouverneur avait harcelé 11 femmes, dont des employés du gouvernement et un soldat de l’État qui faisait partie de son équipe de sécurité.

Harcèlement inclus « attouchements importuns et non consensuels » et inapproprié et « suggestif » commentaires, ce qui a créé un « environnement de travail hostile pour les femmes », selon le procureur général de l’État, Letitia James.

Cuomo a nié les allégations lors d’une conférence de presse, affirmant avoir « n’a jamais touché personne de manière inappropriée ou fait des avances sexuelles inappropriées. »

En réponse aux accusations de baisers inappropriés et non désirés, Cuomo a fait valoir qu’il « destiné à transmettre de la chaleur, rien de plus », et dit qu’il y avait « des centaines, voire des milliers de photos » de lui embrassant des gens sur le visage.

« Je le fais avec tout le monde. Noirs et blancs, jeunes et vieux, hétéros et LGBTQ, des gens puissants, des amis, des inconnus, des gens que je rencontre dans la rue », a affirmé Cuomo, jouant un montage de photos qui le montraient embrassant diverses personnes.

Malgré les appels croissants à sa démission – y compris du président Joe Biden et d’autres personnalités importantes du Parti démocrate – Cuomo a jusqu’à présent refusé.





