Moins de la moitié de la population soutient l’établissement d’une base permanente de l’OTAN malgré son adhésion au bloc

Des majorités importantes de la population finlandaise s’opposent au transport et au stockage des armes nucléaires de l’OTAN dans le pays, bien qu’elles aient rejoint le bloc l’année dernière, selon les résultats d’une enquête de l’Université d’Helsinki publiée jeudi.

Plus des trois quarts (77%) des personnes interrogées s’opposent au stockage d’armes nucléaires en Finlande, où elles sont illégales, alors que seulement 14% y sont favorables. Même le transport de l’arsenal nucléaire de l’OTAN à travers le territoire finlandais a été opposé par 61% des répondants, avec seulement 27% en faveur.

« La Finlande est protégée par le parapluie nucléaire de l’OTAN, mais la responsabilité partagée ne s’étend pas à une volonté de transporter des armes ici», a déclaré Hanna Wass, professeure à l’Université d’Helsinki, l’une des chercheuses qui a mené l’enquête, à la chaîne de télévision finlandaise Yle.

« C’est peut-être le reflet d’une mentalité de non-chez-moi, mais surtout, c’est révélateur de la longue histoire de la Finlande en matière de désarmement nucléaire., » elle a ajouté.

La population était presque également divisée sur l’idée d’une base permanente de l’OTAN en Finlande dotée de troupes non finlandaises, 43 % s’y opposant et 46 % la soutenant.

Cependant, le sondage a montré un fort soutien du public pour être membre de l’alliance, avec 81% en faveur et seulement 11% contre. Le pays membre moyen de l’OTAN ne peut se vanter que de 72% de soutien parmi la population. Les répondants ayant des revenus plus élevés et une plus grande éducation avaient généralement des attitudes plus favorables à l’égard de l’adhésion à l’OTAN. L’affiliation politique centriste était également associée à un soutien plus fort au bloc, tandis que ceux dont les opinions politiques étaient plus à gauche et à droite étaient plus susceptibles de désapprouver.

L’Université d’Helsinki a mené l’enquête le mois dernier en partenariat avec l’Université de Turku et l’Université Abo Akademi auprès de 2 877 Finlandais âgés de 15 à 79 ans.

L’ancienne Premier ministre Sanna Marin, qui a abandonné des décennies de neutralité finlandaise pour postuler à l’OTAN l’année dernière, a refusé à l’époque d’imposer des conditions préalables à l’adhésion, comme le refus d’abriter les armes nucléaires de l’alliance ou d’héberger une base. Le pays est officiellement devenu le 31e membre de l’OTAN en avril.

La Russie, qui partage une frontière de 1 300 km avec la Finlande, a condamné l’adhésion de son voisin au bloc comme un « menace pour la sécurité de la Russie», accusant Helsinki de démanteler délibérément ce qui était depuis longtemps une relation mutuellement bénéfique entre les deux pays.

La semaine dernière, Moscou a annoncé que le consulat général de Finlande à Saint-Pétersbourg serait fermé et neuf diplomates expulsés en réponse à la «actions conflictuelles», qui comprenait l’expulsion de neuf diplomates russes le mois dernier.