La majorité des États-Unis sont confrontés à un froid profond en plein hiver alors que les températures chutent ce week-end

Plus de 60 millions d’Américains restent sous alerte froid et neige

Plus de 60 millions d’Américains restent sous alerte froid et neige samedi après-midi.

La tempête de vendredi a créé un paradis hivernal dans de nombreuses régions du centre de l’Atlantique et du nord-est alors que Philadelphie a ramassé 4,6 pouces de neige suite à la tempête ainsi que quelques rapports allant jusqu’à 6 pouces à proximité dans le sud du New Jersey.

Cette tempête s’est déplacée vers la mer vendredi soir, mais des bandes de neige à effet de lac persisteront pendant au moins quelques jours.

Pendant ce temps, une intense bande de neige a frappé le nord-ouest de l’Indiana hier, laissant tomber 32 pouces de neige en moins de 24 heures à Pinola.

À Fort Myers, en Floride, le refroidissement éolien pourrait descendre jusqu’à 15 degrés dimanche matin. Les refroidissements éoliens atteindront les années 20 et 10 tout le long de la côte du golfe, de la Louisiane à la Floride, dimanche matin.

Les avertissements de gel se poursuivront dimanche matin pour le sud, de l’est du Texas à la côte atlantique de la Floride, et comprendront des villes comme la Nouvelle-Orléans et Jacksonville.

À Memphis, dans le Tennessee, la ville entière est soumise à un avis préventif d’ébullition de l’eau en raison d’une multitude de canalisations éclatées et d’une « perte de pression importante dans le système d’eau potable ».

Pendant ce temps, les pluies côtières et les fortes chutes de neige en montagne se poursuivront sur une grande partie de l’ouest au cours des prochains jours.

Certaines des pluies les plus fortes en Californie sont attendues dimanche et lundi, provoquant une surveillance des inondations pour Sacramento et ses environs en raison d’un potentiel d’accumulation de précipitations de 2 à 4 pouces.

Entre samedi et mardi, il peut tomber entre 1 et 2 pieds de neige dans les hautes altitudes des montagnes de la Sierra Nevada.

La pluie commencera à tomber lundi dans le Heartland – avec des pluies verglaçantes qui pourraient avoir un impact sur les déplacements du matin dans certaines parties du Missouri et potentiellement sur les déplacements du lundi après-midi à Chicago.

Des pluies fortes et durables sont possibles en Louisiane et dans le Mississippi – à partir de lundi et jusqu’à jeudi. Cela peut entraîner une accumulation de précipitations de 6 à 10 pouces, ce qui entraînera certainement des risques d’inondation.

La pluie devrait atteindre le nord-est mardi soir et se poursuivre au moins jeudi. Généralement, 1 à 3 pouces de pluie sont possibles dans le nord-est, avec des quantités plus importantes au milieu de l’Atlantique.

La semaine prochaine, les températures élevées reviendront aux conditions hivernales typiques, puis remonteront lentement au-dessus de la moyenne. Les sommets reviennent rapidement dans les années 80 à Tampa, en Floride, mercredi et dans les années 40 de Kansas City à New York en milieu de semaine.

La chaleur se poursuivra également le week-end prochain, les températures devant être supérieures à la moyenne dans la majorité des Lower 48 jusqu’à la fin du mois de janvier.

Cependant, cela ne veut pas dire qu’il sera sec. Il y aura un système qui se déplacera lentement à travers les États-Unis et apportera de fortes pluies sur une grande partie du pays, avec de la neige également dans certaines régions, notamment les Rocheuses, le haut Midwest et le haut de la Nouvelle-Angleterre.

– Ahmad Hemingway d’ABC News a contribué à ce rapport.