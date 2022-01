La majorité des emprunteurs disent que la dette de prêt étudiant fédéral n’en vaut pas la peine

Près d’un tiers des étudiants de premier cycle emprunter de l’argent au gouvernement fédéral pour payer ses études collégiales. C’est environ 43 millions d’Américains qui doivent un total stupéfiant de près de 1,6 billion de dollars en prêts étudiants en cours. Une nouvelle enquête a révélé que 54% des emprunteurs fédéraux ont déclaré que contracter cette dette n’en valait pas la peine. Dans l’ensemble, cependant, 44% ont déclaré que cette dette en valait la peine, selon CNBC + Acorns Investissez en vous Sondage sur les prêts étudiants, réalisé en partenariat avec Momentive. (Le sondage en ligne a été réalisé du 10 au 13 janvier auprès d’un échantillon national de 5 162 adultes.) Pourtant, de nombreux millennials et Gen Xers sont beaucoup plus sceptiques. Quelque 63 % des répondants âgés de 35 à 44 ans ont déclaré que, compte tenu de leur situation actuelle, cela ne valait pas la peine de contracter des prêts étudiants fédéraux. Le montant moyen du prêt pour les emprunteurs fédéraux est de 36 510 $. Kate Bernyk, 39 ans, a terminé ses études supérieures il y a près de 15 ans avec deux diplômes en communication et une dette étudiante d’environ 100 000 $.

Kate Bernyk, 39 ans, a terminé ses études supérieures avec deux diplômes en communication et une dette étudiante d’environ 100 000 $. CNBC | Andy Tenke

« Avant, j’étais vraiment fier d’avoir une maîtrise, mais maintenant, c’est un peu idiot », a déclaré Bernyk, un spécialiste des communications basé à New York. « J’ai l’impression que je n’aurais peut-être pas dû y aller parce qu’il est vraiment difficile de mettre un prix sur l’avantage par rapport à l’inconvénient de s’endetter. » Elle doit encore plus de 30 000 $ en prêts étudiants. Un titulaire d’un baccalauréat gagne une médiane de 2,8 millions de dollars au cours de leur carrière — 75 % de plus que si elles n’avaient qu’un diplôme d’études secondaires — même si, ventilées par sexe, les femmes titulaires d’un baccalauréat ont un revenu médian à vie de 2,4 millions de dollars, comparativement à 3,3 millions de dollars pour les hommes.

Fin de la pause de remboursement du prêt

Les emprunteurs ont obtenu un sursis sur les remboursements de prêts fédéraux lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé en mars 2020. Cet allégement a depuis été prolongé cinq fois et devrait maintenant prendre fin en mai. La pause de paiement a donné à de nombreux emprunteurs plus d’argent à utiliser pour les dépenses quotidiennes (48%) et pour payer d’autres dettes (35%), selon l’enquête. Pourtant, lorsque les remboursements des prêts fédéraux reprendront, un tiers ou plus des emprunteurs interrogés ont déclaré qu’ils devront retarder d’autres objectifs financiers, tels que rembourser d’autres dettes (42 %), investir de l’argent (40 %), épargner pour la retraite ( 38 %) ou acheter une maison (33 %).

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur Source: Enquête sur les prêts étudiants CNBC + Acorns Invest In You, menée par Momentive

« C’est comme une hypothèque sans la maison à la fin », a déclaré Bernyk. Le ralentissement potentiel de l’économie est l’une des raisons pour lesquelles les partisans de l’annulation des prêts étudiants, comme l’économiste Kristen Broady, demandent plus. « Si les gens n’ont pas à rembourser cet argent », a déclaré Broady, membre de la Brookings Institution, « c’est plus d’argent qu’ils peuvent dépenser pour des biens ou des services durables et non durables. Cet argent va directement dans l’économie. « Plus de Investissez en vous :

La plupart des Américains veulent que Biden donne la priorité à l’annulation des prêts étudiants, selon un sondage

Les titulaires de prêts étudiants sont plus susceptibles d’être des femmes et des personnes de couleur

81 % des adultes titulaires d’un prêt étudiant disent avoir dû retarder des étapes clés de leur vie Une majorité, soit 57% des personnes interrogées, ont déclaré qu’elles pensaient que le président Joe Biden devrait faire de l’annulation des prêts étudiants une priorité, mais les avis sont partagés sur la manière de le faire. Environ un tiers des répondants ont déclaré que toutes les dettes étudiantes devraient être annulées, presque le même montant a déclaré annuler les prêts uniquement pour ceux qui en ont besoin et environ un sur quatre a déclaré qu’il ne devrait y avoir aucune annulation.

Chaque dollar qu’ils empruntent leur coûtera deux dollars au moment où ils rembourseront la dette, et ils n’y pensent pas vraiment. Marc Kantrowitz Spécialiste de l’aide financière

Biden a fait campagne sur une proposition d’annulation de 10 000 $ de dette étudiante. Certains législateurs démocrates, dont la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., Et le chef de la majorité Charles Schumer, DN.Y., demandent au président d’annuler la dette étudiante jusqu’à 50 000 $. Cependant, la représentante Virginia Foxx, RN.C., la plus haute républicaine du comité de l’éducation et du travail de la Chambre, a déclaré qu’une remise générale des prêts serait une « erreur massive ». – et la prolongation de la suspension des prêts étudiants a déjà coûté plus de 150 milliards de dollars aux contribuables.

Écrasant à penser