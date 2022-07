La majorité des électeurs veulent des élections générales immédiates, quel que soit le vainqueur de la course à la direction des conservateurs, selon un sondage

UN la majorité des électeurs pensent qu’une élection générale devrait être déclenchée immédiatement après l’élection à la direction des conservateurs, que Liz Truss ou Rishi Sunak succède à Boris Johnson dans le n ° 10, un sondage pour L’indépendant révèle.

Cela survient alors qu’environ 160 000 membres et plus du Parti conservateur – soit 0,34% des électeurs – commenceront à voter la semaine prochaine pour élire le prochain chef conservateur et le prochain Premier ministre britannique.

Soulignant l’appétit du public pour une élection anticipée, le sondage de Savanta montre que 56 % soutiennent la proposition selon laquelle quiconque remporte la course à la direction « devrait déclencher immédiatement des élections générales ».

Un peu plus d’un tiers de tous les répondants n’étaient pas d’accord, le chiffre étant plus élevé chez les électeurs conservateurs, à 59%. Mais étonnamment, 34 % de ceux qui ont voté pour les conservateurs en 2019 pensent que le nouveau chef devrait se rendre aux urnes.

Sir Keir Starmer a déjà mis au défi celui qui succédera au Premier ministre sortant le 5 septembre de convoquer des élections anticipées, insistant sur le fait que le Parti travailliste est “prêt” à gouverner après 12 ans sur les bancs de l’opposition.

Au cours des débats télévisés, M. Sunak et Mme Truss ont rejeté les appels à un vote anticipé et ont plutôt tenté de se concentrer sur ce qu’ils feraient en réponse immédiate à la spirale de l’inflation et à une économie en crise.

Cependant, leurs commentaires font écho aux assurances données par M. Johnson et Theresa May lors de leur prise de fonction qu’ils n’organiseraient pas d’élections générales anticipées – des assurances qu’ils ont ensuite reniés.

Chris Hopkins, directeur associé de Savanta ComRes, a déclaré: «Bien qu’il soit devenu assez courant ces dernières années pour les premiers ministres d’aller et venir sans le soutien du public lors d’une élection, l’opinion selon laquelle le prochain chef du Parti conservateur devrait appeler un une élection immédiate et solliciter un mandat auprès du public britannique est détenue par une majorité du public.

L’ancien candidat à la direction Tom Tugendhat apparaît sur la campagne électorale avec Liz Truss samedi (Reuters)

L’enquête a également révélé que Mme Truss, qui est restée fidèle au Premier ministre sortant et a fait de la réduction des impôts une pièce maîtresse de sa candidature à la direction, est clairement la favorite parmi les électeurs conservateurs de 2019, avec 45 d’entre eux disant qu’ils la préféreraient à M. Sunak comme premier ministre. ministre.

Un peu moins d’un tiers (31%) ont opté pour M. Sunak, tandis que 24% des personnes interrogées ont déclaré ne pas savoir. Le sondage des membres conservateurs, qui décidera finalement du vainqueur du concours, a également mis en évidence une avance significative pour le ministre des Affaires étrangères ces dernières semaines.

Cependant, parmi tous les électeurs interrogés par Savanta, l’ancienne chancelière avait une avance de trois points sur Mme Truss – 33% contre 30%. Une proportion importante (37 %) a répondu « ne sait pas ».

Ces derniers jours, la campagne de M. Sunak a eu du mal à prendre de l’ampleur, tandis que Mme Truss a remporté l’approbation très recherchée du secrétaire à la Défense Ben Wallace – une figure populaire parmi la base conservatrice – et de l’ancien candidat à la direction Tom Tugendhat, qui est apparu à ses côtés. en campagne électorale samedi.

Rishi Sunak a juré de tenir tête aux “agitateurs de gauche” dans le but de convaincre les membres conservateurs (fil de sonorisation)

Alors qu’un pair conservateur mène une campagne populaire pour inclure M. Johnson sur le scrutin à la direction – malgré les règles du parti l’interdisant – le sondage montre également que 45% des électeurs conservateurs de 2019 préféreraient le Premier ministre actuel à Mme Truss ou à M. Sunak.

Dans ce scénario, Mme Truss arrive en deuxième position, 23 % la préférant pour le prochain Premier ministre. M. Sunak – seulement légèrement en avance parmi le grand public sur cette métrique – est à la traîne parmi les électeurs conservateurs, occupant la troisième place, avec 18%.

Soulignant le soutien des électeurs conservateurs au Premier ministre sortant, M. Hopkins a déclaré: «Le fait que Sunak ait joué un rôle si déterminant dans la chute du Premier ministre n’a peut-être pas joué en sa faveur parmi les électeurs conservateurs, s’étant mis en lice pour le poste de chef. ”

Il a ajouté: «Bien sûr, cette course se résume maintenant aux deux derniers, où Liz Truss réduit l’écart avec Rishi Sunak dans l’ensemble du pays, ayant bénéficié du soutien d’une pluralité d’électeurs conservateurs et, si le sondage des membres est notoirement difficile. est exact, le soutien des députés conservateurs depuis quelques semaines maintenant.