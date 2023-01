La majorité des électeurs disent que Zahawi devrait démissionner pour des affaires fiscales, selon la société de sondage qu’il a cofondée

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Plus de la moitié des Britanniques disent que Nadhim Zahawi devrait démissionner de son poste de président conservateur, selon un sondage réalisé par une entreprise qu’il a aidé à fonder.

YouGov a constaté que 51% des personnes interrogées pensent qu’il devrait démissionner, contre seulement 12% qui pensent qu’il devrait rester dans son rôle.

M. Zahawi a participé au lancement de YouGov en 2000. Créé dans son abri de jardin, il emploie aujourd’hui plus de 400 personnes sur trois continents. Son propre site Web se vante que YouGov est devenu célèbre pour « l’exactitude de ses sondages politiques ».

Les appels se multiplient pour que Nadhim Zahawi démissionne (PENNSYLVANIE)

L’ancien chancelier a introduit la société à la Bourse de Londres en 2005, puis s’est retiré en janvier 2010 pour se présenter aux élections en tant que député de Stratford-upon-Avon.

L’indépendant révélé pour la première fois en juillet dernier, M. Zahawi faisait l’objet d’une enquête du HMRC sur la vente d’actions de YouGov.

Cette semaine, il a été révélé que M. Zahawi avait payé une amende pour régler le différend fiscal. Entre juillet et septembre 2022, le président du parti conservateur a été condamné à payer près de 5 millions de livres sterling au total, y compris une amende de 30 % alors qu’il était chancelier.

M. Zahawi a déclaré que son erreur était “imprudente et non délibérée” et maintient qu’il “a agi correctement tout au long”, résistant aux appels de tous les partis pour qu’il se retire.

La présidente du parti travailliste, Anneliese Dodds, a fait valoir que M. Zahawi devrait publier ses déclarations de revenus documentant son revenu à la maison en 2018 dans le but d’éclaircir la ligne. C’est l’année où une participation dans YouGov a été vendue par une fiducie enregistrée à Gibraltar liée à M. Zahawi.

Rishi Sunak affirme qu’il n’était pas au courant de l’enquête (Tim Hammond / No10 Downing Street)

Rishi Sunak a déclaré qu’il n’était pas au courant de l’enquête fiscale et a depuis ordonné au nouveau conseiller en éthique, Sir Laurie Magnus CBE, d’examiner les affaires fiscales de Zahawi car “il est clair… qu’il y a des questions auxquelles il faut répondre”.

Cependant, Jeremy Quin, député conservateur de Horsham, a révélé lundi aux Communes que le Premier ministre aurait eu une “divulgation complète” concernant les intérêts de M. Zahawi lorsqu’il l’a nommé président du Parti conservateur.

Sir Laurie Magnus prévoit de publier une liste mise à jour des intérêts ministériels avant son rapport en mai, M. Zahawi « saluant » la saisine du Premier ministre pour enquête.