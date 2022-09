Seul un sondé sur cinq pense que le président a tenu ses promesses électorales d’unité

Quelque 58,7% des électeurs américains pensent que le président américain Joe Biden a divisé, plutôt qu’unifié, le pays pendant son mandat, selon un nouveau sondage. Les résultats surviennent alors que Biden se bat contre de faibles cotes d’approbation et après avoir accusé ses adversaires politiques de menacer “la démocratie” lui-même.

Commandé par la Convention des États et publié mercredi, le sondage a révélé que 58,7% des Américains pensent que Biden a divisé les États-Unis, tandis que 20,6% pensent qu’il les a unifiés. Un autre 20,7 % ne sont pas sûrs.

Alors que 43,6% des démocrates pensent que Biden a tenu sa promesse de campagne d’être “un président pour tous les Américains”, 92,8% des républicains pensent qu’il a divisé le pays, tout comme 64,1% des indépendants, selon Breitbart, qui a obtenu le premier les résultats du scrutin.

Un sondage séparé de Trafalgar publié lundi a mis l’approbation de Biden à 39,3%, avec 54,8% de désapprobation. Bien que les notes du président américain varient d’un sondage à l’autre, elles ont constamment chuté au cours de la dernière année. Une enquête Yahoo News et YouGov réalisée plus tôt ce mois-ci a révélé que plus de 60% des Américains, dont près de la moitié des démocrates, estiment que les États-Unis sont “sur le mauvais chemin.”















Interrogés sur les performances de Biden, la majorité des personnes interrogées ont déclaré qu’elles désapprouvaient la façon dont il gérait les problèmes clés, tels que l’économie, les relations raciales, les armes à feu, la criminalité, le changement climatique, l’avortement et les questions liées à la santé.

Dans ce contexte, Biden a prononcé un discours très controversé à Philadelphie au début du mois, dans lequel il a déclaré que l’ancien président “Donald Trump et les républicains MAGA représentent un extrémisme qui menace les fondements mêmes de notre république.”

Une semaine plus tôt, Biden a comparé la vision du monde de son prédécesseur à “semi-fascisme” affirmant que les partisans de Trump “refuser d’accepter la volonté du peuple”, “embrasser la violence politique” et poser un “une menace pour notre démocratie même.”

La présidente du Comité national républicain, Ronna McDaniel, a déclaré que le discours de Biden montrait son “la division, le dégoût et l’hostilité envers la moitié du pays”, tandis que Trafalgar a constaté que 56,8% des électeurs le considéraient comme signifiant “pour inciter au conflit entre les Américains.”