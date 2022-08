La majorité des Canadiens sont contre l’élimination des dates de péremption sur les emballages alimentaires, selon une étude

Jeterais-tu un contenant de yogourt après que sa date de péremption soit passée ? Ou êtes-vous du genre à continuer à manger jusqu’à ce que l’odeur, la texture et le goût vous disent d’arrêter ?

La majorité des Canadiens sont contre l’élimination des dates de péremption sur les emballages alimentaires dans le but de réduire le gaspillage alimentaire, selon un rapport conjoint du Laboratoire d’analyse agroalimentaire de l’Université Dalhousie et de l’Institut Angus Reid, publié jeudi.

Trente pour cent des Canadiens disent qu’ils s’y opposent, et encore plus — 32 % — disent qu’ils s’y opposent fermement.

Les consommateurs sont influencés par l’étiquetage de la date, indique le rapport, car 25 % de la population se fie aux dates « meilleur avant » comme indicateur de la salubrité des aliments.

Mais cela pourrait très bien contribuer au gaspillage alimentaire, dont le Canada produit déjà beaucoup.

En excluant les ménages, l’industrie alimentaire canadienne gaspille chaque année 8,79 millions de tonnes d’aliments potentiellement comestibles évitables, selon un rapport de 2022 de Value Chain Management International, une entreprise de gestion des déchets alimentaires à Oakville, en Ontario.

“Lorsque vous parlez de qualité, la sécurité est l’une des composantes de la qualité. Vous ne pouvez pas dire que c’est un produit de haute qualité s’il n’est pas sûr”, Maria Corradini, professeure agrégée de science alimentaire et titulaire de la chaire Arrell en alimentation. Qualité à l’Université de Guelph, a déclaré à CBC News.

“Mais vous pouvez avoir un produit sûr qui n’est pas de bonne qualité.”

La plupart des dates sur la qualité, la fraîcheur

Seule une poignée d’aliments ont des dates de péremption réelles qui déterminent s’ils peuvent être consommés en toute sécurité : parmi eux, les préparations pour nourrissons et les produits diététiques liquides.

Sinon, la plupart des produits alimentaires sont étiquetés avec des dates «meilleur avant», «vendre avant» ou «emballé le» qui indiquent la qualité et la fraîcheur des provisions. Plus ces dates sont éloignées, plus la qualité des aliments diminue, en particulier dans le cas des denrées périssables. Mais les dates n’indiquent pas qu’un produit est dangereux ou dangereux, selon Corradini.

“Éliminer complètement tout type de rencontres va priver le consommateur d’une source d’information”, a déclaré Corradini.

“Je pense qu’une certaine datation devrait être dans le produit, ou une sorte d’indice pour le consommateur doit être incorporé à la place des repères statiques que nous avons actuellement.”

Plusieurs épiciers européens – Tesco, Waitrose, Marks & Spencer, Morrisons et plus récemment Asda — ont expérimenté de nouvelles initiatives anti-gaspillage alimentaire, renonçant à l’étiquetage « meilleur avant » et « vendu avant » sur certains de leurs produits. L’initiative cible les articles couramment gaspillés comme le lait, les pommes et les pommes de terre.

“Je ne suis pas tout à fait sûr que ce type de politique réussisse”, a déclaré Corradini. Elle dit que les étiquettes dynamiques et sensorielles – qui indiquent au consommateur quand un produit a mal tourné en décrivant le goût ou l’odeur – donneront une image plus précise du moment où la nourriture a mal tourné ou non.