La majorité des Canadiens ont attrapé le COVID-19 depuis qu’Omicron et ses sous-variantes hautement contagieuses ont déclenché d’énormes vagues d’infection cette année – avec de nouvelles estimations suggérant que près des deux tiers de la population en ont eu.

Des chercheurs de la Colombie-Britannique ont analysé près de 14 000 échantillons de sang dans le Lower Mainland tout au long de la pandémie pour suivre les niveaux d’anticorps dans la population générale et ont constaté un changement massif du nombre d’infections au cours des derniers mois.

L’équipe du BC Centre for Disease Control and Prevention (BCCDC) et de l’Université de la Colombie-Britannique a déjà découvert près de la moitié avaient déjà eu le COVID en avril, mais leurs nouvelles données suggèrent que ce nombre a continué de monter en flèche au printemps et en été.

Les conclusions ont été publiées dans un étude de prépublication co-écrit cette semaine par l’agent de santé provincial de la Colombie-Britannique, le Dr Bonnie Henry, qui n’a pas encore été examiné par des pairs, qui a révélé que plus de 60% de la population globale avaient des anticorps d’une infection antérieure en août.

“Cela nous montre vraiment le changement que nous avons vu, en particulier quand Omicron est arrivé … ce que nous voyons maintenant, c’est que les gens peuvent avoir une infection en plus d’être vaccinés et cela a conduit à un niveau d’immunité potentielle”, a déclaré Henry à CBC News. .

“Nous ne savons pas combien d’anticorps vous devez réellement avoir pour être protégé, mais cela nous donne une bonne idée que nous avons maintenant un niveau très élevé de protection de la population contre ce virus.”

REGARDER | Les enfants retournent à l’école avec des restrictions minimales liées à la COVID-19 : Les enfants retournent à l’école avec un minimum de restrictions COVID-19 Les enfants de la Colombie-Britannique et d’une grande partie de l’Ontario retournent en classe avec certaines des restrictions COVID-19 les plus légères en trois ans. Il a des familles remplies d’un mélange d’excitation et d’anxiété.

Les données sont également ventilées par groupes d’âge et ont révélé que le niveau d’infection le plus élevé concernait de loin les Canadiens de moins de 19 ans, avec au moins 70 à 80% des jeunes montrant maintenant des signes d’infection antérieure – contre environ les deux tiers en avril .

Mais les adultes constatent également une augmentation du COVID, avec au moins 60 à 70% des personnes âgées de 20 à 59 ans montrant maintenant des signes d’infection antérieure, et environ 40% des Canadiens de plus de 60 ans – contre seulement 15% comme de Mars.

“Ce que nous avons observé, c’est que les enfants semblent actuellement être les plus infectés et les moins vaccinés, tandis que les adultes âgés restent les plus vaccinés et les moins infectés”, a déclaré le Dr Danuta Skowronski, responsable de l’épidémiologie au BCCDC et co-auteur de la prépublication.

“Le principal point à retenir pour moi et mes collègues de cette mise à jour la plus récente est que les personnes âgées dépendent particulièrement maintenant de la seule protection induite par le vaccin alors que nous entrons dans l’automne 2022, et elles devraient donc rester la priorité pour des doses de rappel supplémentaires.”

Les données montrent d’énormes poussées d’infections après l’arrivée d’Omicron au Canada à la fin de 2021 et soulèvent de nouvelles questions sur ce que ce niveau d’immunité de la population signifie pour l’avenir en tant que vaccins mis à jour commencer à se déployer à travers le pays en ciblant la souche hautement contagieuse.

“Nous sommes dans un endroit complètement différent de ce que nous étions il y a même un an, mais surtout depuis le début de la pandémie”, a déclaré Henry.

“Donc, ce que cela me dit, c’est qu’il y a très peu de personnes maintenant qui courent un risque extrême comme elles l’étaient au début quand nous n’avions aucune immunité chez personne – et nous devons y prêter attention.”

‘De bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles’

La recherche coïncide également avec données nationales du groupe de travail sur l’immunité COVID-19 du gouvernement fédéral qui suggère que près de 60% des Canadiens d’un océan à l’autre avaient déjà été infectés jusqu’en juillet – une augmentation massive par rapport à l’année dernière.

Le groupe de travail a également publié nouvelles données de surveillance Lundi de la Société canadienne du sang qui a montré une augmentation des infections à COVID parmi plus de 30 000 Canadiens qui ont donné du sang en juillet – passant de 50 à 54% dans tous les groupes d’âge.

Mais dans les groupes d’âge plus jeunes, ce taux était beaucoup plus élevé, en particulier chez les 17 à 24 ans qui avaient un taux d’infection antérieure de plus de 71%.

“C’est une bonne et une mauvaise nouvelle”, a déclaré le Dr David Naylor, qui a dirigé l’enquête fédérale sur la réponse nationale du Canada à l’épidémie de SRAS de 2003 et qui copréside maintenant le groupe de travail du gouvernement fédéral sur l’immunité à la COVID-19.

“L’avantage est qu’il y a beaucoup d’immunité de fond résultant des vaccins et des infections passées”, a-t-il déclaré, notant que “l’immunité hybride” combinée devrait aider à limiter l’impact du COVID alors que les cours se déplacent à l’intérieur et que le travail en personne revient.

“Cela dit, la croissance de l’immunité hybride est une bénédiction décidément mitigée. Elle signale une propagation continue substantielle de [the virus]. Cela signifie à son tour plus de personnes présentant des symptômes post-COVID de gravité et de durée variables. »

Les experts sont prudemment optimistes sur le fait que les vaccins «bivalents» mis à jour, qui ciblent à la fois le virus d’origine et la première variante d’Omicron, BA.1, offriront une protection contre une nouvelle propagation – mais leur impact n’a pas encore été vu dans le monde réel. (Darryl Dyck/La Presse canadienne)

Naylor a déclaré que bien que la plupart des infections soient bénignes, de nombreuses personnes peuvent être « immobilisées pendant des jours » en convalescence, et COVID continue de jouer un rôle dans un nombre important de décès parmi les plus vulnérables – un bilan qui est susceptible d’augmenter lors du déménagement dans automne et hiver.

“Nous ne voulons évidemment pas que quiconque contracte le COVID-19, et tout l’objectif est de réduire le risque d’infection et de réduire la fréquence des infections”, a déclaré le Dr Isaac Bogoch, médecin spécialiste des maladies infectieuses au Toronto General Hospital.

“Mais dans le même souffle, nous ne pouvons pas ignorer le bénéfice protecteur que la guérison d’une infection procure aux gens, en particulier lorsque c’est également dans le contexte de la vaccination.”

Bogoch a déclaré que l’immunité sous-jacente dans la population fournit non seulement une protection au niveau individuel, mais aussi étant donné que tant de personnes ont été infectées et récupérées du COVID – elle ajoute également à la protection au niveau communautaire.

“Nous avons maintenant ce niveau d’immunité de base dans la population qui protège tout le monde, il protège également les personnes qui ne réagissent pas bien au vaccin”, a déclaré Henry. “Ainsi, les personnes qui sont vraiment susceptibles de contracter une maladie grave sont très, très réduites maintenant.”

Niveau élevé d’infection, la vaccination est une “doublure argentée”

Il reste à voir comment cette immunité de la population en évolution résiste à de futures poussées possibles de COVID, mais le fait demeure qu’il existe de nombreux groupes vulnérables qui sont toujours à risque accru et devraient être prioritaires pour des vaccinations supplémentaires.

“Nous savons qui est le plus vulnérable au COVID. De toute évidence, nous savons que ce sont les personnes âgées, nous savons que ce sont les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents qui les exposent à un plus grand risque”, a déclaré Bogoch, notant que les communautés à faible revenu et racialisées sont également touchées de manière disproportionnée.

« Tant de personnes ont été infectées au cours des six derniers mois, si vous ajoutez cela à des niveaux élevés de vaccination, au moins avec les première et deuxième doses – il y a place à l’amélioration des doses de rappel … mais nous avons une protection importante au niveau communautaire.

Skowronski a déclaré que les résultats ont des implications importantes sur la priorité des futurs rappels – les Canadiens plus âgés, les groupes immunodéprimés et les autres groupes vulnérables étant la principale préoccupation.

“La superposition de cette augmentation de l’infection par Omicron à une population déjà hautement vaccinée contribue à une immunité hybride plus robuste et c’est en effet une doublure argentée. Cela nous place dans une bien meilleure position pour faire face à d’autres vagues potentielles”, a-t-elle déclaré.

“Et c’est pourquoi je dis que le sentiment d’urgence lié aux doses de rappel supplémentaires peut être atténué pour la majorité de la population qui a accumulé maintenant cette combinaison d’expositions induites par le vaccin et l’infection contribuant à l’immunité hybride.”

Bogoch dit qu’il est “prudemment optimiste” que vaccins “bivalents” mis à jour qui ciblent à la fois le virus d’origine et la première variante d’Omicron, BA.1, fourniront une protection durable contre la propagation du virus, mais leur impact n’a pas encore été observé dans le monde réel.

“Cela dit, je préférerais avoir un vaccin plus étroitement adapté au virus en circulation maintenant, mais je ne sais pas quelle sera la durabilité de la protection”, a-t-il déclaré.

“Et très franchement, même l’ancien vaccin offre une protection très durable contre les infections graves, l’hospitalisation et la mort. C’est le cas, il résiste au fil du temps, c’est fantastique. Et j’espère que nous conserverons cette protection contre les infections graves et retrouverons une protection durable contre infection.”

Henry a déclaré que la vaccination a fait une “énorme différence” au Canada, et malgré le fait que nous ayons constaté des niveaux élevés d’infection et de transmission de la COVID, la situation a radicalement changé.

“Je pense que c’est un concept difficile, car nous avons passé beaucoup de temps à dire aux gens que la COVID est vraiment, vraiment mauvaise”, a-t-elle déclaré, ajoutant que c’est particulièrement vrai pour les Canadiens immunodéprimés et d’autres groupes vulnérables.

“Maintenant, parce que tant de personnes ont été vaccinées et que nous avons cette immunité hybride chez tant de personnes, cela réduit vraiment le risque pour tout le monde autour de nous.”