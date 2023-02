La majorité des Canadiens disent que leur pays est « brisé » – sondage

La moitié des gens sont “en colère” contre ce qu’ils considèrent comme la mauvaise gestion du pays, selon une nouvelle enquête

Plus des deux tiers des Canadiens – 67 % – croient que leur pays est «cassé», selon les résultats d’un sondage publiés lundi par le National Post et Léger. Les répondants de tous les horizons politiques constatent un fossé important entre les problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur vie quotidienne et les problèmes sur lesquels leur gouvernement choisit de se concentrer.

On a demandé aux répondants s’ils étaient d’accord avec l’affirmation du chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, selon laquelle «C’est comme si tout était cassé dans ce pays en ce moment, bien que le nom de Poilievre n’ait pas été mentionné. Seulement 25 % n’étaient pas d’accord avec l’énoncé, les autres étant indécis.

La moitié des répondants ont déclaré se sentir «en colère» avec la façon dont le Canada était géré, dont deux sur cinq étant «très en colère.” Les femmes étaient légèrement plus susceptibles d’être en colère que les hommes, et les habitants des provinces du Midwest – l’Alberta, le Manitoba et la Saskatchewan – étaient plus en colère que ceux des deux côtes.

Plus des deux tiers (68 %) des répondants ont nommé «augmentation des coûts et de l’inflation/des taux d’intérêt» comme principal problème affectant les Canadiens, avec «l’état des soins de santé» recueillant également 59 % des suffrages. “S’offrir un logement» arrive en troisième position, cité par 43 % des répondants, et «l’emploi et l’économie» complète le top quatre avec 40 %.

Cela contraste avec ce sur quoi les Canadiens croient que le gouvernement fédéral concentre ses énergies. Seulement 28 % voient Ottawa se concentrer, comme eux, sur la hausse des coûts et l’inflation, tandis que 27 % disent «environnement/changement climatique» était l’objectif principal du gouvernement. Un autre 25 % ont déclaré que le gouvernement était principalement préoccupé par «La réponse du Canada à la guerre en Ukraine [sic]», tandis que seulement 14 % des personnes interrogées ont cité le conflit en Ukraine comme un problème important affectant leur propre vie. Au moins 22 % des répondants ont avoué qu’ils n’avaient aucune idée des priorités du gouvernement fédéral.

Le gouvernement local était considéré comme légèrement plus en contact, 37 % des répondants au sondage déclarant que leurs dirigeants provinciaux se concentraient le plus sur les soins de santé, 28 % sur la hausse des coûts et l’inflation, et 27 % sur les emplois et l’économie. Cependant, 17 % des répondants ont déclaré ne pas savoir quelles étaient les priorités de leur gouvernement local.

Réalisé à la fin du mois dernier, le sondage a sondé 1 554 Canadiens recrutés au hasard à partir d’un panel en ligne.

Les Canadiens sont loin d’être seuls dans leur malaise économique. Des sondages récents montrent que les deux tiers des Américains pensent que leur pays est sur la mauvaise voie, et l’économie est largement considérée comme le principal défi auquel sont confrontés les États-Unis.