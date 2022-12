La majorité des Canadiens craignent d’avoir du mal à nourrir leur famille

Quelque 42% des répondants craignent également de perdre leur emploi si l’économie ne s’améliore pas

Les Canadiens s’inquiètent de plus en plus d’une inflation historiquement élevée et d’une récession potentielle, plus de la moitié des adultes craignant maintenant de ne pas pouvoir nourrir leur famille, selon un nouveau sondage.

Un sondage réalisé le mois dernier par Ipsos pour Global News et publié mercredi a révélé que 53 % des Canadiens s’inquiètent de savoir s’ils pourront se payer de la nourriture, en hausse de neuf points de pourcentage par rapport à il y a à peine un mois. Les inquiétudes concernant l’économie augmentent également, 86 % des répondants se disant inquiets d’une récession qui frappe le Canada au cours de la prochaine année, contre 83 % en octobre.

“Nous assistons à des changements assez remarquables et significatifs en si peu de temps”, a déclaré le vice-président senior des affaires publiques d’Ipsos, Sean Simpson. « Les Canadiens ont clairement des inquiétudes accrues quant au potentiel d’une récession, aux taux d’intérêt, à l’inflation élevée et, par conséquent, nous assistons à des changements spectaculaires.

Lire la suite Les Canadiens paient pour le gaz de l’Ukraine – Kiev

Le taux d’inflation du Canada a atteint un sommet en 39 ans de 8,1 % en juin et est demeuré exceptionnellement élevé, autour de 7 %, depuis lors. Pas plus tard qu’au premier trimestre de l’année dernière, les prix à la consommation augmentaient à des taux annuels de 1 à 2,2 %. Avant 2022, l’inflation canadienne était inférieure à 5 % depuis plus de 30 ans.

Près de la moitié des Canadiens (48 %) craignent de dépenser plus qu’ils ne peuvent se permettre pour la période des fêtes, en hausse de 15 points au cours du mois dernier, tandis que 52 % craignent de ne pas pouvoir offrir de cadeaux à leurs proches, selon le sondage montré. Les craintes augmentent également fortement concernant les pertes d’emplois et les prix du carburant. Ipsos a déclaré que 61% des personnes interrogées craignent de ne pas pouvoir payer l’essence et 42% craignent de perdre leur emploi si l’économie ne s’améliore pas.