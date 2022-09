La majorité des Britanniques veulent que Liz Truss démissionne – sondage

Plus du tiers des conservateurs interrogés souhaitent également que le premier ministre démissionne

Plus de la moitié des Britanniques souhaitent la démission du Premier ministre Liz Truss, selon un nouveau sondage publié vendredi par YouGov. Selon l’enquête, 51% des près de 5 000 personnes interrogées souhaitent qu’elle démissionne, tandis qu’environ un quart seulement des personnes interrogées pensent qu’elle devrait rester. Un peu moins d’un quart déclarent ne pas avoir d’opinion particulière sur la question.

La nouvelle survient alors que Truss et le chancelier de l’Échiquier Kwasi Kwarteng font face à un contrecoup sur un nouveau plan de dépenses conçu pour stimuler la croissance économique et aider à atténuer les effets de la flambée des prix de l’énergie à court terme. Le plan, qui implique un ensemble important de réductions d’impôts non financées, a fait chuter la livre sterling à des niveaux record par rapport au dollar américain lundi.

Le marché obligataire britannique a également connu la plus importante vente en un jour de son histoire. La Deutsche Bank a estimé que le plan porterait le ratio dette/PIB du Royaume-Uni à environ 101 %, ce qui serait le niveau d’endettement national le plus élevé depuis 1962.

Mercredi, le gouvernement de Truss a été critiqué par l’investisseur milliardaire et fondateur de Bridgewater Associates Ray Dalio, qui a fait valoir qu’une augmentation rapide de la dette dans un contexte de manque de demande pour la livre sterling dans le monde conduirait à un désastre.

Les développements récents ont également vu la popularité des conservateurs prendre un sérieux coup. Selon un autre sondage YouGov publié jeudi, le Parti travailliste a bondi de 33 points d’avance sur les conservateurs. Si des élections avaient lieu aujourd’hui, ces dernières n’obtiendraient que 21% des voix, alors que plus de la moitié des Britanniques voteraient travailliste.

Kwarteng semble être encore moins populaire que Truss, 54% des Britanniques interrogés souhaitant qu’il démissionne, selon YouGov. Seuls 19% des répondants ont déclaré qu’ils aimeraient que le chancelier reste dans son rôle.

Les résultats du sondage interviennent alors que Truss se dirige vers la conférence annuelle du Parti conservateur prévue ce dimanche. Le Premier ministre, qui est en poste depuis moins d’un mois, bénéficie du soutien d’environ 43% des électeurs conservateurs, tandis que plus d’un tiers des partisans de son parti (36%) souhaitent également qu’elle démissionne, selon le sondage YouGov. .