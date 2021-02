La majorité des Américains veulent une tierce partie comme soutien à l’idée PEAKS au milieu de la déception des démocrates et des républicains – sondage

Un nouveau sondage Gallup a révélé que le soutien d’un troisième parti politique majeur augmentait régulièrement, alors que plus de gens que jamais se qualifient d’indépendants, tandis que les républicains et les démocrates chutent en approbation.

En septembre dernier, une étude Gallup a montré que 57% des adultes américains voulaient une troisième option majeure aux urnes parce que le républicain et le démocrate «Les partis font un si mauvais travail de représentation du peuple américain.» Le dernier sondage a vu cette majorité passer à 62% de soutien.

En plus de cette hausse régulière, le sondage, qui a été mené du 21 janvier au 2 février, contient d’autres indicateurs majeurs que les Américains sont de plus en plus las d’un système essentiellement bipartite. Seuls 33% des répondants ont déclaré qu’ils estimaient que les deux principaux partis politiques représentaient adéquatement le système, ce qui est la réponse la plus faible à cette question, à l’exception de 26% en 2013.

La moitié des adultes américains se qualifient désormais d’indépendants, le nombre le plus élevé enregistré par Gallup dans un sondage.

Il existe techniquement des options tierces aux États-Unis, mais beaucoup d’entre elles ont du mal à accéder aux urnes et l’une d’entre elles n’a pas été impliquée dans un débat présidentiel depuis que Ross Perot était candidat en 1992.

Lors de l’élection présidentielle de 2020, le candidat du Parti libertarien, Jo Jorgensen, a réussi à accéder aux 50 bulletins de vote de l’État, mais n’est toujours reparti qu’avec environ 1% des voix.

Elle a également reçu moins de couverture médiatique que l’ancien candidat du parti, Gary Johnson, qui est reparti avec la course la plus réussie du parti – toujours un peu plus de trois pour cent. Le rappeur Kanye West a sans doute reçu le plus d’attention médiatique de toutes les candidatures indépendantes, mais même sa célébrité n’a pas pu le faire mieux que les autres indépendants et candidats tiers.

West a été la plupart du temps moqué dans les médias, a à peine fait une poignée de bulletins de vote et n’a reçu qu’environ 60 000 votes.

Les recherches de Gallup dans le contexte des années montrent cependant qu’il y a une soif d’une nouvelle option pour atteindre la scène nationale. Lorsque la société de sondage a commencé à se demander si les gens seraient favorables à un tiers en 2003, seuls 40% ont répondu positivement. Une majorité de personnes à l’époque – 56% – pensaient que les démocrates et les républicains faisaient un travail assez bon pour représenter le public.

En termes de satisfaction des partis aujourd’hui, une majorité de répondants qui se sont identifiés comme républicains disent qu’ils seraient favorables à un tiers, avec 63 pour cent répondant positivement à la question. Lorsque la question a été posée en septembre, seuls 40% ont dit qu’ils étaient favorables à une. La lecture de 63 pour cent est le soutien le plus élevé parmi les républicains pour un tiers, selon Gallup.

Les démocrates, quant à eux, ont vu leur soutien passer de 52% en septembre avant les élections à 46% avec Joe Biden maintenant à la Maison Blanche.

