La majorité des Américains soutiennent l’utilisation supervisée de la psilocybine pour la santé mentale et le bien-être

Une étude récente publiée dans AJOB Neurosciences a découvert qu’une majorité d’Américains soutiennent la psilocybine, un composé psychédélique issu de certains champignons, pour un traitement médical supervisé et pour l’amélioration du bien-être. Cette forte approbation bipartite met en évidence l’ouverture du public à l’utilisation légalisée et contrôlée de la drogue à des fins médicales et personnelles, tout en restant prudent quant aux politiques futures.

La psilocybine est un composé psychédélique naturel présent dans certains types de champignons, souvent appelés « champignons magiques ». Lorsqu’elle est ingérée, la psilocybine interagit avec les récepteurs de sérotonine du cerveau, créant de profonds changements dans la perception, l’humeur et les processus de pensée. Il a longtemps été classé comme substance de l’Annexe 1 aux États-Unis, ce qui signifie qu’il a été considéré comme ayant un potentiel élevé d’abus et comme n’ayant aucun usage médical accepté.

Cependant, des recherches récentes ont suscité un nouvel intérêt pour la psilocybine en raison de ses avantages potentiels, notamment en matière de santé mentale. Des études ont montré que lorsqu’elle est utilisée dans des conditions thérapeutiques contrôlées, la psilocybine peut aider à réduire les symptômes chez les personnes souffrant de maladies telles que la dépression résistante au traitement. Contrairement à de nombreux médicaments, on pense que la psilocybine ne crée pas de dépendance et peut même améliorer le bien-être des individus en bonne santé.

Les chercheurs ont mené cette étude pour remédier au manque de données sur les attitudes du public à l’égard de la psilocybine à la lumière des récentes mesures de légalisation, comme dans l’Oregon, où la psilocybine est désormais autorisée dans les établissements agréés pour le traitement de la santé mentale et l’amélioration du bien-être. L’étude visait à évaluer les opinions morales sur l’utilisation supervisée de la psilocybine ainsi que les attitudes à l’égard de son utilisation au-delà des besoins cliniques pour améliorer le bien-être général, un domaine dans lequel les études précédentes manquaient.

Pour mener l’étude, les chercheurs ont recruté un échantillon représentatif à l’échelle nationale de 805 Américains via une plateforme en ligne. Cet échantillon a ensuite été affiné à 795 participants après avoir exclu ceux qui ne répondaient pas aux critères d’attention. L’âge des participants variait de 18 à 92 ans, avec un âge médian de 44 ans. L’échantillon était diversifié, englobant différents sexes, races et affiliations politiques, ce qui le rendait représentatif de la démographie des États-Unis.

Chaque participant a reçu des informations générales sur la psilocybine, notamment son origine, ses effets et son statut juridique. Ils ont également été informés de la nouvelle loi de l’Oregon autorisant l’usage supervisé de la psilocybine et invités à imaginer une loi similaire au niveau national.

Les participants ont ensuite été assignés au hasard pour lire l’un des deux scénarios dans lesquels la psilocybine était utilisée sous la supervision d’un professionnel dans un environnement agréé. Dans un scénario, le médicament était utilisé pour traiter un problème de santé mentale, tandis que dans l’autre, il était utilisé par une personne en bonne santé cherchant à améliorer son bien-être.

Après avoir lu le scénario qui leur avait été assigné, les participants ont été invités à évaluer l’acceptabilité morale de la décision de l’individu d’utiliser la psilocybine dans cet environnement contrôlé. Les participants ont également effectué plusieurs évaluations morales et démographiques, couvrant, entre autres facteurs, leurs valeurs, leur empathie et leurs opinions politiques.

L’étude a révélé que 89 % des participants considéraient l’utilisation supervisée de la psilocybine pour le traitement de la santé mentale comme moralement acceptable, et 85 % approuvaient son utilisation pour améliorer le bien-être. Même si un peu plus de participants étaient en faveur de l’utilisation médicale que de l’amélioration, la tendance générale a montré une large acceptation. Il est intéressant de noter que cette approbation s’étend à toutes les lignes politiques, les libéraux comme les conservateurs montrant un fort soutien à l’utilisation supervisée de la psilocybine dans les établissements autorisés.

Cependant, le soutien variait légèrement selon l’âge et les tendances politiques : les jeunes adultes et les libéraux politiques exprimaient une plus grande approbation que les adultes plus âgés et les conservateurs. De plus, les participants qui donnaient la priorité à des valeurs telles que les soins et l’empathie étaient plus enclins à considérer l’utilisation de la psilocybine de manière positive, liant ces valeurs à leur désir de bien-être du patient et de l’individu.

Malgré les résultats perspicaces de l’étude, il existe certaines limites. Premièrement, il s’est concentré uniquement sur l’utilisation supervisée dans des contextes autorisés, omettant l’opinion publique sur les utilisations non supervisées ou récréatives de la psilocybine, qui peuvent comporter plus de risques. De plus, l’étude n’a pas examiné si les connaissances ou les croyances des participants sur la psilocybine pourraient changer au fil du temps avec l’attention continue des médias et des scientifiques sur les psychédéliques.

Des recherches futures pourraient examiner les attitudes à l’égard de la consommation non supervisée ou approfondir la façon dont les gens perçoivent les risques associés aux psychédéliques dans différents contextes. Comprendre ces attitudes pourrait guider les législateurs dans l’élaboration de politiques qui s’alignent sur l’opinion publique tout en abordant les risques associés à la consommation psychédélique non supervisée.

« La prudence est également de mise en ce qui concerne l’apparente bulle de battage médiatique qui entoure désormais la soi-disant ‘Renaissance psychédélique' », ont conclu les chercheurs. « Étant donné le stade précoce du domaine, les surestimations et les sous-estimations des résultats des essais ne sont pas rares. Les preuves scientifiques actuelles ne permettent cependant pas de tirer des conclusions irréfléchies, au-delà du fait que la psilocybine a un potentiel médical important et un bon profil de sécurité par rapport à d’autres médicaments, dans un contexte approprié. »

« Il est impératif que les affirmations ne devancent pas l’état des preuves. Néanmoins, nos résultats suggèrent que l’utilisation sûre et supervisée des psychédéliques dans des conditions de légalisation a le potentiel d’être largement acceptée par le public. Si le domaine parvient à surmonter les inexactitudes scientifiques, à poursuivre des recherches rigoureuses et à instaurer la confiance, alors les psychédéliques tels que la psilocybine pourraient un jour être considérés comme un moyen courant pour traiter la maladie mentale et peut-être aussi pour promouvoir le bien-être général.

L’étude, « Fort soutien bipartisan à l’utilisation contrôlée de la psilocybine comme traitement ou amélioration chez un échantillon représentatif d’Américains : le besoin de prudence dans les politiques publiques persiste», a été rédigé par Julian D. Sandbrink, Kyle Johnson, Maureen Gill, David B. Yaden, Julian Savulescu, Ivar R. Hannikainen et Brian D. Earp.