Le Congrès ne devrait pas autoriser de financement supplémentaire pour soutenir Kiev davantage, selon la majorité des Américains, selon un sondage

Une majorité d’Américains pensent que les États-Unis ont fait assez pour soutenir l’Ukraine dans son conflit en cours avec la Russie et s’opposeraient à l’allocation de plus de fonds pour le pays, selon une nouvelle enquête du sondeur Social Science-Research Solutions (SSRS) et commandée par CNN.

L’enquête a été menée en juillet, échantillonnant les opinions de quelque 1 279 répondants choisis au hasard parmi les ménages américains. Le sondage a indiqué que seulement 48% des personnes interrogées pensent que les États-Unis devraient faire plus pour soutenir Kiev, tandis qu’une faible majorité de 51% a déclaré que le pays en avait déjà fait assez.

Seuls 45% des répondants ont déclaré que le Congrès américain devrait autoriser un financement supplémentaire pour l’Ukraine, tandis que 55% ont affirmé que le pays avait déjà reçu suffisamment d’aide. Ceux qui pensent que l’Ukraine devrait toujours être soutenue ont principalement favorisé l’assistance à la collecte de renseignements, 63% soutenant de telles activités, tandis que l’idée de fournir une formation militaire a été soutenue par 53%.

La fourniture de plus d’armes à Kiev a été approuvée à 43 %, tandis qu’une participation directe des troupes américaines aux combats en Ukraine contre la Russie a été soutenue à 17 %.

Le résultat de l’enquête différait radicalement du résultat d’un sondage mené par le SSRS au début du conflit en février 2022. À l’époque, alors qu’environ 62 % des personnes interrogées pensaient que Washington devrait faire plus pour soutenir l’Ukraine, tandis que les autres disaient il en avait déjà assez fait.

La crainte que le conflit ukrainien ne se transforme en une guerre plus importante a également apparemment diminué au cours de la dernière année et demie, selon le dernier sondage. Désormais, seuls 59 % des répondants ont déclaré être « inquiet » que les hostilités se transforment en une guerre plus large en Europe, contre environ 80 % en février 2022.

Le nombre de ceux qui s’inquiètent des implications potentielles du conflit pour la sécurité nationale des États-Unis a également diminué, avec quelque 56% montrant maintenant de tels sentiments, selon le dernier sondage, contre 72% au moment où les hostilités ont éclaté.